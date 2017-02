App-Mix: Strava mit GPS, Store-Hits 99 Cent und viele Rabatte

Hier ist der App-Mix: Neu, aktualisiert, reduziert – das solltet Ihr auf dem App-Radar haben.

Die besten Rabatte aus dem App Store

iTunes-Karten mit Rabatt

Bundles zum Sonderpreis

App-News

Strava: Ab sofort gibt es den Fitness-Tracker mit Internet-Community auch mit GPS-Anbindung für die Watch. So könnt Ihr direkt vom Handgelenk aus Fitness-Runden starten und überwachen, ohne Euer iPhone mitzunehmen. Bisher war das nur mit iPhone möglich.

Pokémon GO: Dank der kürzlich eingeführten 80 neuen Pokémon spielen wieder mehr Nutzer das VR-Spiel von Niantic. Das berichtet zumindest die Analyse-Firma Sensor Tower.

Pokémon GO Spiele universal (25555) 284 MB Gratis

Klassiker aus dem App Store sind heute reduziert, auf je 99 Cent für kurze Zeit. Dabei war Due noch nie so günstig wie gerade jetzt:

Logic Pro X: Ein frisch im Mac App Store erschienenes Update für Apples Pro-Musikapp schließt eine Sicherheitslücke. Über falsche GarageBand-Dateien war es möglich, Malware-Code in das Programm einzuschleusen. Parallel wurde das Sharing mit GarageBand verbessert und erweitert.

LINE: Der Messenger führt Unterstützung für 360-Grad-Fotos ein. Zunächst gibt es das Feature nur für Android, aber auch die iOS-App soll in einigen Tagen dahingehend aktualisiert werden.

LINE Soziale Netze universal (1424) 154 MB Gratis

Fantastical 2: Version 2.8.3 der allseits beliebten Kalender-App liefert neue Force Touch-Gesten für die Watch. So kann bei Ereignissen mit Ortsangaben jetzt direkt eine Routenführung gestartet werden. Außerdem wurde die Komplikation verbessert.

Songkick Concerts: Über einer ersten Druck-Geste experimentiert die Konzert-App mit 3D Touch. Ein fester Tap auf Benachrichtigungen lässt Euch jetzt schneller an Informationen kommen.

Songkick Concerts Musik iPhone (329) 32 MB Gratis

DONKEY.APP: Das Minimal-Retro-Rennspiel mit viel Arcade-Action ist erstmalig gratis zu haben. Schlagt zu, solange es noch warm ist!

DONKEY.APP Spiele universal Keine Bewertungen 4.6 MB 0,99 € Gratis

App des Tages

The Warlock of Firetop Mountain: Ein Textabenteuer, das aus einem Tabletop-Spiel entstanden ist und jetzt als 3D-Spiel daherkommt. Eine bewegte Vergangenheit, die in einem hervorragenden RPG aufgegangen ist.

Neue Apps

tz Bairisch für Anfänger: Mit witzigen Quizfragen macht diese App Euch mit vielen besonderen Worten des bayrischen Dialekts bekannt.

Sun Moon Creator: Fans der neuen Pokémon-Games können hiermit die Kraft ihrer Wunschteams testen.

Touch Pong: Das vermutlich erste Spiel, dass es aufgrund von Touch Bar-Support nur für das neue MacBook Pro 2016 gibt. Mit der Leiste könnt Ihr in ihm den Spielhallen-Klassiker Pong gegen den Computer spielen.

Klipboard: Der mehrfach ausgezeichnete Clipboard-Manager, der Inhalte über die Cloud zwischen Euren Geräten hin und her befördert, gibt es jetzt auch für iOS.

Blokz V+: Farbige Blöcke sollen auf mehr oder weniger großen Feldern in Reihen sortiert werden, damit sie sich auflösen und in Punkte verwandeln.

Blokz V+ Spiele universal Keine Bewertungen 69 MB Gratis

Diggy Dog – adventure time: Als kleiner Hund grabt Ihr in diesem kostenlosen Minispiel nach Schätzen im Erdreich.