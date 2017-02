App-Mix: Nightgate erstmals gratis, gute neue Spiele und viele Rabatte

Hier ist der App-Mix: Neu, aktualisiert, reduziert – das solltet Ihr auf dem App-Radar haben.

Nightgate: Der SciFi-Puzzler ist eines der beliebtesten (und auch tatsächlich besten) Spiele der letzten Wochen und Monate. Heute könnt Ihr ihn zum ersten Mal gratis bekommen.

Kleiner Tiger: Wer nach neuen Beschäftigungen für seine Kleinen sucht, wird bei dieser App bestimmt fündig. Mit dem kleinen Tiger können die Kids Fahrzeuge wie U-Boote oder Feuerwehrwagen fahren – und dabei noch einiges lernen.

Mini Metro: Der unterhaltsame, minimalistische U-Bahn-Simulator hat jetzt dank eines Updates auch einen Endlos-Modus.

Real Racing 3: Nach der Installation des aktuellen Updates können Rennspiel-Fans ein neues Daytona-500-Event spielen und bei anderen Aktionen und Rennen Autos wie den Centenario LP 770-4 oder den Porsche Cayman S erspielen.

Castro: Mit interaktiven Benachrichtigungen erleichtert Version 2.3 des Podcast-Players das direkte Abspielen neuer Folgen bzw. das Einplanen ebenjener in die Warteschleife der Folgen, die als nächstes anstehen.

Gboard: Googles schlaue Tastatur versteht sich nun auch auf Spracheingaben in deutscher Sprache. Außerdem wurde sie um die Emojis von iOS 10 erweitert und zeigt Euch auf Wunsch auch aktuelle Google Doodles an.

ProCamera: Zum ersten Mal seit fast drei Jahren ist die vielseitige Profi-App für Fotografen stark reduziert. Für nur 99 Cent bekommt Ihr ein breites Angebot an Foto-Features, Filtern und mehr.

Quik: Für bessere Bearbeitung Eurer Videos wurde in einem Update dieser App aus dem Hause GoPro die Musik-Auswahlansicht verbessert, die Timelines besser synchronisiert und weitere kleinere Änderungen vorgenommen.

App des Tages

Picky: Mit cleveren Sortier-Optionen und einer intelligenten, einfach zu bedienenden Warteschleife erleichtert unsere heutige App des Tages das Sortieren großer Musikbibliotheken auf dem iPhone:

Neue Apps

MUL.MASH.TAB.BA.GAL.GAL: Das Spiel mit dem verrücktesten Namen in dieser Woche (vielleicht sogar diesem Jahr?) legt auch ein höchst ansprechendes Gameplay an den Tag. Zum Start reduziert, lässt es Euch in Unterwasser-Welten gezielt Ansammlungen bösartiger Gegner zerstören – im Stil des Spiele-Klassikers Pong.

Rhom Bus: In einer Welt voller Rauten dreht Ihr taktisch einzelne Felder oder das ganze Feld, um aus verstreuten Buchstaben sinnvolle Wörter zu bauen.

Die by Died: Ein weiterer Platformer auf den Retro-Bus aufspringt – allerdings auch mit Einfluss aus dem Manga-Bereich, was die Figuren angeht. Für wenig Geld liefert Die by Died 32 lange und komplizerte Dungeons mit verschiedenen Gegnern und Rätseln.

Turmoil: Mit viel Charme entführt Euch dieser Steam-Port für iOS ins Amerika des Jahres 1899. Um ein erfolgreicher Öl-Unternehmer zu werden, pachtet Ihr Land, baut Förderanlagen und errichtet ein Handelsimperium.

Dungeon Rushers: Etwas Trash trifft in diesem Dungeon-Spiel, das von Steam zu iOS kam, auf bekanntes Gameplay. Dazu gibt es noch eine große Spielwelt und breit angelegte Team-Dynamiken für lang anhaltende Spielfreude.

The Warlock of Firetop Mountain: Gestern war diese 3D-Version eines klassischen Brettspiels bereits unsere App des Tages. Doch da das Spiel eines der absoluten Highlights nicht nur dieser Woche, sondern in 2017 überhaupt ist, sei es hier nochmal gebührend erwähnt.

RPG Djinn Caster: Fans von orientalischen Geschichten sowie Manga-Ästhetik sollten bei diesem Game aufhorchen. Zum Start ist es außerdem um knapp 40 Prozent reduziert.

PuzzleGO RPG: Ebenfalls ein Rollenspiel mit mystischem Hintergrund, doch dafür mit Match-3 Puzzlen statt Charakter-Kämpfen.

Super Planet Defender: Liebevoll gestaltet, ist dieses Indie-Spiel eine Herausforderung an jedermanns Geschicklichkeit – und dann auch noch gratis.

Beat Jumper: Nur zwei Finger werden hier für ein Gameplay benötigt, dass Euch die Schuhe ausziehen wird. Ohne Atempause rast zu schneller Musik Eure Spielfigur über vertrackte Plattformen vertikal nach oben.

Touch Pong: Das vermutlich erste Spiel, dass es aufgrund von Touch Bar-Support nur für das neue MacBook Pro 2016 gibt. Mit der Leiste könnt Ihr in ihm den Spielhallen-Klassiker Pong gegen den Computer spielen.

Archer Dash 2: Levelbasiert und vielfarbig begreift sich Archer Dash 2 als Hommage an 8-bit Spiele. Mit fünf Bossgegnern und einigen unterschiedlichen Welten vermag es auch durchaus zu fesseln.