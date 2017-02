App-Mix: Neue Spiele, neues OA und viele Rabatte

Hier ist der App-Mix: Neu, aktualisiert, reduziert – das solltet Ihr auf dem App-Radar haben.

Die besten Rabatte aus dem App Store

iTunes-Karten mit Rabatt

diese Woche nur in der Schweiz günstiger:

10 Prozent bei Interdiscount bis 11.2.

(danke Chilacho)

Bundle zum Sonderpreis

Das Superstar Mac Bundle läuft immer noch – 12 Top-Apps zum Sonderpreis:

App-News

Facebook: Das soziale Netzwerk hat jetzt auch Wettervorhersagen in die App eingebunden – hier unser Bericht zum Thema.

Facebook Soziale Netze universal (219387) 294 MB Gratis

Fire Emblem Heroes: Das neue Game von Nintendo hat der Firma seit dem Start vor einer Woche rund fünf Millionen US-Dollar eingebracht. Das bestätigte Präsident Tatsumi Kimishima in einem Interview.

Bridge Constructor sorgt für viele Brückentage 🙂 Die vier Episoden des beliebten Brückenbau-Simulators sind momentan alle im Angebot. Für je 99 Cent könnt Ihr Euch Eure Lieblings-Version holen.

YouTube und Google: Die Musikteams von YouTube und Google Play scheinen sich zusammengetan zu haben. Laut einem Bericht von The Verge soll die Fusion bereits Ende 2016 stattgefunden haben, um Labeldeals besser abzuwickeln.

Netflix: Der Streaming-Dienst könnte der eigens produzierten SciFi-Serie „The OA“ eine zweite Staffel spendieren. Dies soll nicht vorrangig dank Zuschauerzahlen, sondern durch viel Lob der Kritik entschieden worden sein, berichtet Variety.

Netflix Unterhaltung universal (3398) 75 MB Gratis

GoosCam: Mit witzigen Filtern, Effekten und Montage-Funktionen ist diese kostenlose Video-App gut für eine kleine Spielerei zwischendurch.

App des Tages

Link Twin: Puzzle-Labyrinthe können auch mit zwei Charakteren statt immer nur mit einem durchwandert werden – was unsere heutige App des Tages beweist.

Link Twin Spiele universal Keine Bewertungen 164 MB 1,99 €

Neue Apps

OK Golf: Ein meditatives Golf-Spiel, bei dem sowohl Ruhe benötigt, als auch mit der Zeit in Euch generiert wird. Dazu tragen die unaufgeregte Grafik und entspannende Klänge beim Spielen bei.

OK Golf Spiele universal Keine Bewertungen 290 MB 2,99 €

Malevolent Machines: In einem Forschungslabor für Roboter ist ein Unglück geschehen, weswegen Ihr Euch nun mit Horden bösartiger Tech-Mutanten konfrontiert seht.

Malevolent Machines Spiele universal Keine Bewertungen 32 MB 1,99 €

Dungeon Tails: Über 20 verschiedene Gegner und fünf harte Boss-Level überwindet Ihr in diesem Dungeon mit Kriechtieren als Protagonisten.

Dungeon Tails Spiele universal Keine Bewertungen 112 MB 3,99 €

Nelly Cootalot: 2016 wählte Apple das Point-and-Click Abenteuer rund um die Piratin und Titelheldin Nelly bereits als eines der besten Mac-Spiele aus. Nun ist es auch für iOS erhältlich.

8-Bit Farm: Im Retro-Stil wird hier das altbekannte Farmville-Konzept neu aufgelegt, nur eben ohne permanent benötigte Internet-Verbindung.

8-Bit Farm Spiele universal Keine Bewertungen 184 MB 4,99 €

Stagehand: Ein Platformer mit Comic-Art, in dem Ihr statt des Helden die Level steuert.

Miss Fisher and the Deathly Maze Ep.1: Im Melbourne der 20er Jahre verfolgt Ihr als Detektivin Miss Fisher, bekannt aus der TV-Serie bei „One“, Spuren eines mysteriösen Mordes.

Lords of the Fallen: Eins-gegen-Eins mit unheimlichen Fantasy-Monstern – ein bekanntes Konzept, das diesem Spiel neues Leben verleihen will.

RPS Saga: Mit Stein-Schere-Papier werden in der pixeligen RPS Saga Kämpfe entschieden.

RPS Saga Spiele universal Keine Bewertungen 34 MB 0,99 €

Glitchskier: Das Spiel hat den Look eines alten und verbuggten Arcade-Games und macht mächtig Spaß.

Glitchskier Spiele universal (9) 100 MB 1,99 €

Linear!: Die Mischung aus Arcade und Puzzler dürft Ihr Euch nicht entgehen lassen.

Linear! Spiele universal Keine Bewertungen 82 MB Gratis

Maze Lord: Mit vielen Dungeon-Leveln kommt das handgemalte Maze Lord daher. Über 100 Rätsel mit zusätzlichen Schatzkammern und anderen Geheimnissen stehen bereit.

Maze Lord Spiele universal Keine Bewertungen 146 MB 1,99 €

Voyageur: Das im vergangenen Juni angekündigte Voyageur ist ein sich entwickelnder, digitaler SciFi-Roman mit vielen komplexen Rätseln und Handlungselementen.

Voyageur Spiele universal Keine Bewertungen 32 MB 3,99 €

Tom Clancy ’s Ghost Recon: Ubisoft hat ein neues FTP-Spiel der Tom-Clancy-Action-Serie veröffentlicht: