App-Mix: Neue Spiele, neue Netflix-Staffel und viele Rabatte

Hier ist der App-Mix: Neu, aktualisiert, reduziert – das solltet Ihr auf dem App-Radar haben.

Die besten Rabatte aus dem App Store

iTunes-Karten mit Rabatt

diese Woche nur in der Schweiz günstiger:

10 Prozent bei Interdiscount bis 11.2.

(danke Chilacho)

Bundle zum Sonderpreis

Das Superstar Mac Bundle läuft weiterhin – 12 Top-Apps zum Sonderpreis:

App-News

Netflix: Die fünfte Staffel der Kultserie „Orange is the New Black“ wird am 9. Juni starten:

Netflix Unterhaltung universal (3395) 75 MB Gratis

New York Times: Wer das US-Blatt in Print oder Digital abonniert, erhält Spotify Premium ab sofort kostenlos dazu.

Spotify Music Musik universal (158768) 124 MB Gratis

Flipboard: Die News-App erhält per Update sogenannte „Smart Magazines“, die noch mehr auf Eure Vorlieben zugeschnitten sein sollen.

Reddit: Ein Update bringt einen neuen Post-Button, der Euch das Verfassen von Beiträgen vereinfacht.

AirAttack 2: Der Action-Arcade-Shooter kann nun mit Controllern gesteuert werden und erhält per Update weitere Verbesserungen.

HD+ TV-Programm Guide: Die App-Fernsehzeitung hat von den Entwicklern nun 3D-Touch Unterstützung spendiert bekommen.

App des Tages

Better Rename: Das praktische Datei-Werkzeug ist nun in Version 10 erschienen – besser und mächtiger als je zuvor.

Neue Apps

Nelly Cootalot: Das am Mac bereits sehr beliebte Point-and-Click-Adventure kann nun auch für iOS geladen werden. Bonus in der iOS-Version: Piraten-iMessage-Sticker.

Linear!: Die Mischung aus Arcade und Puzzler dürft Ihr Euch nicht entgehen lassen. Sie ist heute im Store erschienen.

Linear! Spiele universal Keine Bewertungen 82 MB Gratis

Ketchapp Winter Sports: Die witzige App vereint vier winterliche Minispiele.

Ketchapp Winter Sports Spiele universal Keine Bewertungen 58 MB Gratis

Voyageur: Das frisch erschienene Spiel verspricht eine dynamisch erzeugte Sci-Fi-Story. Ein Video hängt unten an.