App-Mix: Multiponk mit Comeback und viele Rabatte fürs Wochenende

Hier ist der App-Mix: Neu, aktualisiert, reduziert – das solltet Ihr auf dem App-Radar haben.

Die besten Rabatte aus dem App Store

iTunes-Karten mit Rabatt

Bundles zum Sonderpreis

App des Tages

Rhom Bus, unsere heutige App des Tages, ist ein handgemachter Puzzler aus Indie-Entwicklung, bei dem zu tollen Illustrationen Worträtsel gelöst werden.

Rhom Bus Spiele universal Keine Bewertungen 87 MB 1,99 €

App-News

Spotify: Der Streaming-Dienst startet in den nächsten Wochen drei neue englischsprachige Podcasts. Sie heißen „Showstopper“, „Unpacked“ und vermutlich „The Chris Lighty Story“ und werden vor allem Interviews mit Kreativen und Filmemachern beinhalten.

Spotify Music Musik universal (160201) 123 MB Gratis

Facebook: Dass das Netzwerk plant, Video-Werbung inmitten von Clips zu schalten, wird schon länger gemunkelt. Laut einem neuen Bericht von recode wird dieses Feature nun sicher kommen.

Facebook Soziale Netze universal (220348) 297 MB Gratis

Skullgirl: Im Frühjahr soll endlich eine mobile Version des mobilen Fighting-Games mit starken Protagonistinnen kommen. Einen ersten Trailer gibt es schon:

Roller Coaster Tycoon Touch: Nach einem Soft Launch ist die für Multi-Touch optimierte Version des PC-Klassikers nun weltweit zu haben.

Multiponk: Nicht jedes Spiel muss abgeschrieben werden, wenn es länger nicht mehr aktualisiert wird. Das beweist der mit neuen Features und iOS 10-Kompatibilität ausgestattete Klassiker von Fingerlab – der zudem noch kurzzeitig von 2,99 auf 1,99 Euro runtergesetzt wurde. Auch 64-bit-optimiert ist die App nun endlich. Das erste Update seit Dezember, festhalten, 2012!

Multiponk Spiele universal (1392) 72 MB 2,99 € 1,99 €

iTranslate Voice: Für nur 99 Cent statt 1,99 Euro erhaltet Ihr momenten diesen hervorragenden Übersetzer, der via Spracheingabe arbeitet.

Die besten Apps für Euer perfektes Wochenende

MUL.MASH.TAB.BA.GAL.GAL: Das Spiel mit dem verrücktesten Namen in dieser Woche (vielleicht sogar diesem Jahr?) legt auch ein höchst ansprechendes Gameplay an den Tag. Zum Start reduziert, lässt es Euch in Unterwasser-Welten gezielt Ansammlungen bösartiger Gegner zerstören – im Stil des Spiele-Klassikers Pong.

MUL.MASH.TAB.BA.GAL.GAL Spiele universal Keine Bewertungen 529 MB 2,99 €

Die by Died: Ein weiterer Platformer auf den Retro-Bus aufspringt – allerdings auch mit Einfluss aus dem Manga-Bereich, was die Figuren angeht. Für wenig Geld liefert Die by Died 32 lange und komplizerte Dungeons mit verschiedenen Gegnern und Rätseln.

Turmoil: Mit viel Charme entführt Euch dieser Steam-Port für iOS ins Amerika des Jahres 1899. Um ein erfolgreicher Öl-Unternehmer zu werden, pachtet Ihr Land, baut Förderanlagen und errichtet ein Handelsimperium.

Turmoil Spiele universal Keine Bewertungen 114 MB 5,99 €

Dungeon Rushers: Etwas Trash trifft in diesem Dungeon-Spiel, das von Steam zu iOS kam, auf bekanntes Gameplay. Dazu gibt es noch eine große Spielwelt und breit angelegte Team-Dynamiken für lang anhaltende Spielfreude.

The Warlock of Firetop Mountain: Gestern war diese 3D-Version eines klassischen Brettspiels bereits unsere App des Tages. Doch da das Spiel eines der absoluten Highlights nicht nur dieser Woche, sondern in 2017 überhaupt ist, sei es hier nochmal gebührend erwähnt.

RPG Djinn Caster: Fans von orientalischen Geschichten sowie Manga-Ästhetik sollten bei diesem Game aufhorchen. Zum Start ist es außerdem um knapp 40 Prozent reduziert.

PuzzleGO RPG: Ebenfalls ein Rollenspiel mit mystischem Hintergrund, doch dafür mit Match-3 Puzzlen statt Charakter-Kämpfen.

PuzzleGO RPG Spiele universal Keine Bewertungen 361 MB 2,99 €

Super Planet Defender: Liebevoll gestaltet, ist dieses Indie-Spiel eine Herausforderung an jedermanns Geschicklichkeit – und dann auch noch gratis.

Super Planet Defender Spiele universal Keine Bewertungen 19 MB Gratis

Beat Jumper: Nur zwei Finger werden hier für ein Gameplay benötigt, dass Euch die Schuhe ausziehen wird. Ohne Atempause rast zu schneller Musik Eure Spielfigur über vertrackte Plattformen vertikal nach oben.

Beat Jumper Spiele universal Keine Bewertungen 80 MB 1,99 €

Touch Pong: Das vermutlich erste Spiel, dass es aufgrund von Touch Bar-Support nur für das neue MacBook Pro 2016 gibt. Mit der Leiste könnt Ihr in ihm den Spielhallen-Klassiker Pong gegen den Computer spielen.

Archer Dash 2: Levelbasiert und vielfarbig begreift sich Archer Dash 2 als Hommage an 8-bit Spiele. Mit fünf Bossgegnern und einigen unterschiedlichen Welten vermag es auch durchaus zu fesseln.