App-Mix: Hater & SWR aktuell neu und viele Rabatte

Hier ist der App-Mix: Neu, aktualisiert, reduziert – das solltet Ihr auf dem App-Radar haben.

Die besten Rabatte aus dem App Store

App-News

Quik: Ein Update ermöglichst nun das Bearbeiten weiterer Video-Formate, bringt einen neuen Filter und vieles mehr:

Fantastical 2: Die neueste Aktualisierung behebt den lästigen Bug, dass das Icon-Badge ein falsches Datum anzeigte.

Netflix: Die nächste Staffel der Kultserie „Stranger Things“ ist terminiert. Sie wird ab 31. Oktober dieses Jahres ausgestrahlt.

Netflix Unterhaltung universal (3385) 75 MB Gratis

Abolarm: Wer seine Web.de-Dienste per Aboalarm kündigen will, wird „aus Sicherheitsgründen“ abgewiesen Dagegen wehrt man sich mit einer Abmahnung und Unterlassungserklärung. Alle Details hier bei Aboalarm.

DiskZilla: Der Mac-Reiniger mit acht verschiedenen Programmen ist noch für kurze Zeit gratis erhältlich. Ihr spart 79,99 Euro (die App gab’s aber auch schon für 19,99 Euro).

App(s) des Tages

Heute haben wir das tolle neue „2017 Superstar Mac-App-Bundle“ als „App(s) des Tages gekürt – hier alle Details.

hier direkt zum Bundle für 12 statt 380 Euro

Neue Apps

Hater: Die Dating-App hat einen gegensätzlichen Ansatz im Vergleich zu Tinder. Sie sucht Eure Matches nach den Dingen aus, die Ihr beide hasst:

Hater Lifestyle iPhone (23) 60 MB Gratis

Linea: Die neue Apple-Pencil-taugliche Produktiv-App erlaubt Euch einfach beeindruckende Zeichnungen anzulegen und diese auf alle wichtigen Plattformen zu exportieren:

SWR Aktuell: Die News-App des Südwestrundfunks bietet Euch wichtige Nachrichten aus Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und der Welt kostenlos – auch per Push:

SWR Aktuell Nachrichten iPhone (55) 77 MB Gratis

Glitchskier: Das Arcade-Game hat den Look eines alten und verbuggten Arcade-Games und macht mächtig Spaß.

Glitchskier Spiele universal (6) 100 MB 1,99 €

The Wolf: In diesem Online-RPG schlüpft Ihr in ein Wolfsfell, jagt Schafe und mehr: