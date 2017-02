App-Mix: Animated Stickers & Mimics neu und viele Rabatte

Hier ist der App-Mix: Neu, aktualisiert, reduziert – das solltet Ihr auf dem App-Radar haben.

Die besten Rabatte aus dem App Store

iTunes-Karten mit Rabatt

15 Prozent Bonus-Guthaben in dieser Woche



Schweiz: 10 % bei OfficeWorld bis 26.2.

(danke, Stefanos)

Bundle zum Sonderpreis

App-News

Overcast: Die beliebte Podcast-App von Marco Arment kommt in Version 3 mit einem aktualisierten Design daher. Dies ist in einigen Teilen an Apple Music angelehnt, hat eine neue Schriftart – fokussiert sich aber nach wie vor stark auf Wiedergabelisten statt auf klar getrennte Sammlungen nach Podcasts.

Netflix: Die Kannibalismus-Comedy-Serie „Santa Clarita Diet“ sorgt weiter für Schlagzeilen. Jetzt musste Netflix wegen vieler Beschwerden auf Drängen des Werberats ein Werbeplakat für die hauseigene Produktion, die einen Finger als Currywurst zeigt, von deutschen Werbewänden entfernen.

Netflix Unterhaltung universal (3456) 75 MB Gratis

Fire Emblem Heroes: Für Zocker des neuen mobilen Nintendo-Spiels gibt es diese Woche wieder die Chance, kostenlose Orbs fürs weitere Spielen zu ergattern. Dort ist nämlich für einige Wochen eine dritte Karte, die „Launch Celebration Map“, für diesen Zweck freigeschaltet worden.

Telegram: In den Einstellungen des Messengers lässt sich nach einem Update jetzt auch der Look frei bearbeiten. Ein Theme-Editor liefert Farbpaletten und mehr. Außerdem gibt es neue Emojis.

Telegram Messenger Soziale Netze universal (3230) 62 MB Gratis

Telegram Soziale Netze (359) 8.4 MB Gratis

HERE WeGo: Zusätzliches Karten-Material lässt Euch ab sofort in weiteren Teilen Deutschlands diesen iPhone-Routenplaner nutzen – online wie auch offline.

Tower Fortress: Auf Fans von Retrospielen wartet im kommenden Monat ein Spiele-Highlight. Am 15. März erscheint dann nämlich Tower Fortress, ein vom iOS-Klassiker Downwell inspiriertes Spiel. Den Trailer gibt es bereits jetzt – für Euch unten zu sehen.

Downwell Spiele universal (109) 78 MB 2,99 €

Outbank: Die Banking-App erweitert mit einem frischen Update die Tagging-Funktion. Diese können jetzt in einer einheitlichen Liste eingesehen werden, schnell gelöscht werden und vieles mehr. Damit soll vor allem das Transaktions-Management verbessert werden.

App des Tages

ini: Das minimalistische Rollenspiel mit surrealistischen Leveln haben wir heute zur App des Tages gekürt. In dem Game erfahrt Ihr spielerisch, was Zusammenhalt und Familienliebe bedeuten kann:

ini Spiele universal Keine Bewertungen 82 MB 2,99 €

Neue Apps

Animated Stickers: Diese neue App mit iMessage-Anbindung ist eine tolle Erfindung für alle kreativen User von Apples Chat-App. Sie verwandelt Video-Clips, die Ihr mit dem iPhone aufnehmt, in iMessage-Sticker. Ihr könnt sie sogar frei zuschneiden.

Mit der Basis-Version lassen sich vier Sticker kostenlos speichern. Zudem gibt es zwei IAPs – für zusätzliche Speicheroptionen.

SystemGuard: Ohne viel Schnörkeleien überprüft diese günstige App, wie sicher Euer iPhone bzw. iPad ist und wie seine Bauteile laufen.

CutPaperArt: Mit über 100 Vorlagen erstellt diese Apps kunstvolle Digital-Silhouetten mit bunten Verzierungen.

Criminal Case – Pacific Bay: Ohne viel Aufhebens ist dieses spannende Ermittlungs-Spiel vor wenigen Tagen in den Store gelangt. Die Story mit vielen Verdächtigen und noch mehr Hinweisen ist knifflig, aber Free-to-Play. Wer nicht immer warten will, benötigt leider IAPs.

Mimics: Ein witziges Spiel für öde Stunden und Partys zugleich. Kleine Figuren ziehen auf dem Display Grimassen – und Ihr versucht, sie so genau (und damit auch so lächerlich) wie möglich nachzuahmen.