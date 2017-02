App-Mix: 1Password startet Abo-Pflicht und viele Rabatte

Hier ist der App-Mix: Neu, aktualisiert, reduziert – das solltet Ihr auf dem App-Radar haben.

The Shadow Sun: Dieses Rollenspiel rund um eine alte, orientalische Kultur und deren Krieger ist mehrfach ausgezeichnet worden – und nun zum ersten Mal kostenlos zu laden.

1Password: Neukunden des beliebten Passwort-Managers können seine Sync-Features ab sofort nur noch mit einem zugehörigen Abo für 3 US-Dollar im Monat benutzen. Lokal kann er mit Einschränkungen gratis genutzt werden. Für Bestandskunden ändert sich dabei nichts.

1Password Produktivität (1732) 44 MB Gratis

Enhance: Version 2.1 des mobilen Foto-Tools lässt Euch jetzt Filter frei bearbeiten, inklusive Wasserzeichen und anderer Sonder-Features. Außerdem können endlich Fotos bearbeitet werden, die in der Cloud liegen.

Mobiata: Die Entwickler der Apps FlightTrack 5 und FlightBoard haben mit Bedauern bekanntgegeben, dass ihre beiden Apps eingestellt wurden und die zugehörigen Server mit Fluginformationen zum 1. März für immer heruntergefahren werden.

Deezer: Die Fußballklubs Manchester United, FC Barcelona sowie FC St. Pauli starten In-App-Inhalte für User des Musikstreaming-Dienstes. So können in Deezer etwa Vereinssongs aus einer speziellen Nutzeroberfläche heraus angehört werden.

Deezer Music Musik universal (7900) 110 MB Gratis

Pokémon GO: Allen Fans des Nintendo bietet ThinkGeek nun eine unterhaltsame Möglichkeit, ihren iPhone-Akku bei Fangen von Monstern bis zu drei Stunden zu verlängern – einen externen Akku in Form eines flachen Pokéballs.

Pokémon GO Spiele universal (25626) 284 MB Gratis

Amazon Prime Video und Netflix: Die beiden großen Streaming-Dienste haben erstmals Rechte an Filmen, die einen Oscar gewonnen haben. Gestern räumten Amazon Studios‘ „Manchester by the Sea“ für das beste Original-Drehbuch und „The White Helmets“ von Netflix für die beste Dokumentation in Los Angeles ab.

Netflix Unterhaltung universal (3490) 75 MB Gratis

Nightgate: Der beliebte SciFi-Puzzler ist noch bis Mittwoch Apples Gratis-App der Woche. Ihr könnt ihn bis dahin noch kostenlos statt für 3,99 Euro laden.

Nightgate Spiele universal (92) 147 MB 3,99 € Gratis

Prime Division haben wir heute zur App des Tages gekürt: Ein originelles Denkspiel, bei dem Zahlen in Primzahlen zerlegt werden sollen. Alle Details zur App und ein Video hier.

Eartheos: Mit Live-Streams von der ISS, NASA-Infos und vielen spannenden Grafiken klärt diese Gratis-App über das Weltall auf.

Eartheos Bildung universal Keine Bewertungen 223 MB Gratis

Boulder Rush: Als sich durch das Erdreich wühlender Gnom rettet Ihr in diesem Minispiel hilflose Tiere, die unter Massen von Edelsteinen feststecken.

Mystery Tales – Im Auge des Feuers: Eine junge Frau wird in ihren Träumen scheinbar von einer Hexe heimgesucht. Ihr habt nun die Aufgabe, ihr zu helfen und das Geheimnis zu lösen.

Mystical Stones: In 200 Stufen verschiebt Ihr magische Steine, um die Level zu lösen – und vier Ur-Göttinnen von einem Bann zu befreien.

Mystical Stones Spiele universal Keine Bewertungen 235 MB Gratis

Yesterday Origins: Ein grafisches Highlight für Mac-Gamer, das Euch ins Jahr 1481 entführt. Aus heutiger Sicht erzählt, entfaltet sich langsam eine mysteriöse Geschichte rund um die spanische Inquisition und alchimistische Rituale.

Yesterday Origins Spiele Keine Bewertungen 3122 MB 19,99 €

Expanse RTS: Auf einem fernen Planeten im 25. Jahrhundert werden in diesem Strategie-Game große Schlachten ausgetragen.

Expanse RTS Spiele universal Keine Bewertungen 44 MB Gratis

Grim Legends – Die Stadt der dunklen Mächte: Ein weiteres Mystery-Spiel von Big Fish, bei dem ein entfesselter Dämon besiegt werden soll.