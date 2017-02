App des Tages: Rush Rally 2 günstig wie nie (Video)

Der frühe Vogel fängt den Wurm. Rush Rally 2 (App-Store-Link) ist unser Schnäppchen-Tipp für Frühaufsteher.

Der Racer, erst im Mai 2016 erschienen, ist für kurze Zeit zum bisherigen Tiefstpreis erhältlich. Zum Start kostete das Game 3,99 Euro, zuletzt wurden immer 1,99 Euro fällig.

So günstig wie heute morgen konntet Ihr unsere App des Tages noch nie laden: Ihr zahlt vorübergehend nur 99 Cent.

In dem empfehlenswerten Game fahrt Ihr in hochauflösender, 60fps-Grafik auf 72 Rally-Strecke spektakuläre Rennen. Auch ein Online-Modus und abwechslungsreiche Minispiele sind an Bord. Das Game ist zusätzlich auch mit Apple TV 4 kompatibel.

Der Rabatt gilt nur für kurze Zeit. Bei Interesse solltet Ihr also nicht zu lange mit dem Download warten.

Zum Weiterspielen der erste Teil von Rush Rally:

Rush Rally Spiele universal (12) 115 MB Gratis

Weitere App-Tipps aus der Kategorie Racer: