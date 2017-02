App des Tages: Prime Division im Video

In der neuen App Prime Division müsst Ihr Euren Kopf anstrengen und große Zahlen so schnell wie möglich teilen.

Das Prinzip erinnert etwas an die bekannte App 2048, es dreht sich aber hier nicht um das Multiplizieren, sondern um das Teilen von Zahlen. Ihr bekommt eine relativ große Zahl vorgesetzt und müsst sie innerhalb von 10 Sekunden solange durch Primzahlen teilen, bis nur noch eine 1 übrig bleibt.

Was sich in der Theorie etwas staubig anhört, macht tatsächlich Spaß und entwickelt sich schnell zu einer Sucht. Am Anfang drückt Ihr fast intuitiv auf die richtigen Zahlen (25 lässt sich natürlich am schnellsten mit der 5 teilen), doch im Laufe des Spiels ist Euer Hirn immer stärker gefordert.

Ideal für Schnelldenker

Ihr bekommt nämlich mehr Punkte, wenn Ihr eine Zahl erst durch die größtmögliche Primzahl teilt. Die 275 ist natürlich durch 5 teilbar, in diesem Falle wäre aber die 11 die bessere Wahl. Das zu erkennen, ist innerhalb der zehn Sekunden nicht gerade einfach. Besonders bitter: Wählt Ihr eine Primzahl aus, durch die sich die angezeigte Zahl überhaupt nicht teilen lässt, ist die Runde beendet. Euch wird in einem solchen Fall aber die richtige Lösung angezeigt.

Abwechslungsreiche Level

Da das Spiel so schnell ist, eignet es sich perfekt für die kleinen Denkpausen zwischendurch. In jeder Runde sammelt Ihr Punkte, mit denen Ihr neue Level freischalten könnt. Jedes der Level hat etwas andere Regeln. Mal sollt Ihr so viele Zahlen wie möglich innerhalb einer Minute teilen, mal spielt Ihr mit römischen Ziffern.

Fazit: Prime Division ist schnell erlernt, macht süchtig und Ihr tut Euren grauen Zellen damit etwas Gutes.