App des Tages: Cradle of Rome 2 HD gratis statt 4,99 Euro

Bei uns in Berlin nieselt es, wer auf dem Sofa bleibt, findet in unserer App des Tages die perfekte Beschäftigung.

Cradle of Rome 2 HD lässt sich für kurze Zeit gratis statt 4,99 Euro auf Euer iPad laden. Alle Wege führen nach Rom – doch in diesem schönen App-Spiel sind sie höchst rätselhaft.

In dem Match-3-Game erwarten Euch auf dem Weg zum Aufbau der Stadt Rom immer wieder Minispiele und kleine Puzzle, die es zu lösen gilt. Sehr gut voran kommt Ihr, wenn Ihr die Bonus-Spielsteine, zum Beispiel sind das Bomben, einsammelt.

Auch in diesem Spiel gilt es, viele Erfolge zu erspielen, in drei Modi ist möglich. Bei Cradle of Rome 2 HD stimmt das Gesamtpaket aus Gameplay und Grafik, wie auch die Bewertung zeigt: Fünf Sterne im Schnitt von knapp 900 Spielern. Ein idealer Download – nicht nur für verregnete Wochenenden.

Zum Weiterspielen:

Noch mehr gute aktuelle Rabatte: