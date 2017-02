App des Tages: Book of Unwritten Tales 2 (Video)

Aus dem Hause Fishlabs (Galaxy on Fire) kommt die heutige App des Tages: Book of Unwritten Tales 2.

Wir hatten bereits vorab die Möglichkeit, in dieses aufwändige Premium-Abenteuer einzutauchen. Vorab soviel: Auch wenn Ihr 4,99 Euro bezahlen müsst – der Preis ist gerechtfertigt, das Spiel lohnt den Download.

Dieser beginnt aber erst einmal damit, dass Ihr knapp 3 GB auf Euer iDevice packen müsst. Dabei bekommt Ihr aber ein hochqualitatives Game, auf einem Niveau, von dem wir uns mehr Apps im Store wünschen würden: bis zu 20 Stunden Gameplay, keine Werbung, natürlich auch keine In-App-Käufe.

Book of Unwritten Tales 2 ist die Geschichte einer Freundschaft, angesiedelt in einer wunderschön animierten 3D-Fantasywelt. Ein Magier, eine Elfenprinzessin, ein Pirat und ein Zotteltier streifen tiefenentspannt und voller Humor durch Aventasien. Herrliche Dialoge, knackige Rätsel, tonnenweise Quests, opulente Welten, alles passt zusammen. Eine App, in der Ihr versinken könnt.

Und bevor die Frage auftaucht: Teil 1 ist nur für die Konsole und den PC verfügbar. Die neue Portierung des Games ist mit dem Zusatz „2“ gekennzeichnet. Ihr müsst also nicht im App Store nach Teil 1 suchen.

Für Anfänger und Profis gleichermaßen unterhaltsam

Neueinsteiger sind in diesem Spiel willkommen: ein Tutorial erklärt vorab genau, was zu tun ist. Doch auch Dauerzocker werden ihre Freude an einer der besten Neuerscheinungen der letzten Monate haben. Die Steuerung geht schnell von der Hand, Unterhaltung wird großgeschrieben. Ein episches Point-and-Click mit Tiefgang.

Übrigens auch ein echter Download-Tipp für Familien, mit natürlich deutscher Vertonung. Hut ab, Fishlabs!