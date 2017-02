App des Tages: AutoSleep überwacht den Schlaf perfekt

Die Schlaf-Tracking-App AutoSleep ist nun in Version 3 erhältlich.

Was unsere heutige App des Tages im Detail macht, könnt Ihr hier in unserem Testbericht nachlesen. Das frisch erschienene Update bringt nun einige praktische Neuerungen. Eine davon: Die App ist nun in mehreren Sprachen, darunter auch Deutsch, erhältlich.

Neuen Nutzern wird der Einstieg durch den verbesserten Setup-Wizard ebenfalls erleichtert. Das Interface wurde groß überarbeitet, um nun leichter zugänglich zu sein. Zusätzlich gibt es noch Bugfixes und weitere kleine Änderungen.

Der Schlaf wird auch getrackt, wenn Ihr die Watch nachts nicht im Bett tragt, sondern neben Euch in der Ladestation habt. PS: Die App benötigt nicht mal eine eigene Watch-App. Alles läuft über iPhone. Und ein Heute-Widget bekommt Ihr auch. 2,99 Euro, die prima angelegt sind. In diesem Sinne: Schlaft schön!