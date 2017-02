Angeschaut: F-Secure SAFE soll alle Geräte vor Viren schützen

Das Thema Sicherheit und Virenschutz wird in Zeiten von immer mehr Hacks wichtiger denn je.

Wir haben für Euch F-Secure SAFE angetestet. Die Sicherheitssoftware erlaubt es, gleich mehrere Geräte über ein Abonnement zu schützen. Egal ob Mac, PC, iPad oder iPhone – F-Secure SAFE ist kompatibel mit allen Geräteklassen.

Jugendfreie Websites sperren, Geräte auf Viren scannen

Das Programm ist dabei sehr simpel aufgebaut. Einmal auf der Internetseite des Herstellers, bei Amazon oder im App Store heruntergeladen und installiert, könnt Ihr Euren Computer auf Viren scannen. Werden solche Viren entdeckt, liefert das Programm eine Anleitung, wie Ihr die Viren entfernt.

Auf dem Mac, iPhone und iPad sperrt Ihr bei Bedarf zudem gefährliche und nicht jugendfreie Websites. Das ist besonders praktisch, wenn Eure Kinder auf das Gerät zugreifen.



Einzelne Websiten überprüfen, verlorenes Gerät orten

Neben einem umfassenden Trojaner- und Virenschutz wird auch das Surfen sicherer. Ein entsprechendes Plugin schützt vor fremden Eingriffen. So lassen sich einzelne Dateien oder Webseiten vor dem Öffnen überprüfen, falls Ihr einen Verdacht hegt. Geht ein Smartphone verloren, könnt Ihr es auch über F-Secure orten lassen, was allerdings in der Praxis ja auch mit Apple-Bordmitteln geht.

Der Network Checker läuft dabei im Hintergrund, benötigte im Test wenig Ressourcen – und kann sowohl daheim als auch an WLAN-Hotspots seine Arbeit verrichten.

F-Secure SAFE ist allerdings nicht kostenlos. Im günstigsten Tarif könnt Ihr für 59,90 Euro im Jahr drei Geräte mit F-Secure SAFE schützen. Bis zu 25 Geräten lassen sich je nach Lizenz absichern.

Familienlizenzen möglich, Testversion für 30 Tage gratis

Das müssen nicht Eure eigenen Geräte sein, Ihr könnt die Lizenz auch mit Familienangehörigen teilen. Ob Euch Eure Sicherheit im Netz diesen Betrag (5 Euro im Monat) wert ist, muss jeder selbst entscheiden. Eine Gratis-Testversion steht zum Ausprobieren bereit. Nach 30 Tagen läuft sie allerdings ab, dann würde ein Abo benötigt.

Uns hat vor allem die einfache Bedienung der geräteübergreifenden Software überzeugt. iOS- und Mac-Besitzer halten wir auch ohne das Programm für safe. Wer einen PC oder Android benutzt, ist schon deutlich gefährdeter…