Amazon Prime Video: Die Highlights im März

Amazon Prime Video hat die Highlights für den März bekanntgegeben.

Wer sich die heutige Spar-Aktion 22 Oscar-Filme zum Leihen für je 99 Cent bereits gegönnt hat, darf sich auf den nächsten Monat freuen.

Einen besonderen Blick lenken wir dabei gern auf das erste deutsche Amazon Original. „You are wanted“ von und mit Matthias Schweighöfer (Foto) startet am 17. März.

„Er spielt den jungen Hotelmanager und Familienvater Lukas Franke, der brutal aus seinem Alltag gerissen wird, als jemand seine persönlichen Daten hackt und beginnt, seine Lebensgeschichte umzuschreiben. Selbst seine Frau beginnt an ihm zu zweifeln. Als schließlich auch noch sein Kind bedroht wird, ist für Lukas klar: er muss sich wehren!“

Alle Highlights im kommenden Monat zum Vormerken

Neue Filme

· Minions

exklusiv verfügbar ab 16.03.

· Smaragdgrün

exklusiv verfügbar ab 07.03.

· A Bigger Splash

exklusiv verfügbar ab 15.03.

· Ted 2

exklusiv verfügbar ab 26.03.

· Bauernopfer – Spiel der Könige

exklusiv verfügbar ab 15.03.

· The Neighbor – Das Grauen wartet nebenan

exklusiv verfügbar ab 18.03.

· Dead Man Down

verfügbar ab 27.03.

Neue Serien & Staffeln

· You Are Wanted – Staffel 1

Amazon Original

exklusiv verfügbar ab 17.03.

· Patriot – Staffel 1

Amazon Original

exklusiv verfügbar ab 24.03.

· Z – The Beginning of Everything – Staffel 1

Amazon Original

exklusiv verfügbar ab 03.03.

· Hand of God – Staffel 2

Amazon Original

exklusiv verfügbar ab 10.03.

· Crisis in Six Scenes

Amazon Original

exklusiv verfügbar ab 23.03.

· Taboo – Staffel 1

exklusiv verfügbar ab 31.03.

· Undercover – Staffel 5

exklusiv verfügbar ab 01.03.

· Teenwolf – Staffel 6 Teil 1

exklusiv verfügbar ab 10.03.

Neue Titel zum Kaufen und Leihen im digitalen Shop bei Amazon

· Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind

Zum Kaufen verfügbar ab 23.03.

Zum Leihen verfügbar ab 06.04.

· Jack Reacher: Kein Weg zurück

Zum Kaufen verfügbar ab 09.03.

Zum Leihen verfügbar ab 23.03.

· Doctor Strange

Zum Kaufen bereits verfügbar

Zum Leihen verfügbar ab 09.03.

· Bridget Jones‘ Baby

Zum Kaufen bereits verfügbar

Zum Leihen verfügbar ab 02.03.

· Das Morgan Projekt

Zum Kaufen verfügbar ab 31.03.

Zum Leihen verfügbar ab 13.04.

· Störche – Abenteuer im Anflug

Zum Kaufen verfügbar ab 16.03.

Zum Leihen verfügbar ab 23.03.

· Deepwater Horizon

Zum Kaufen verfügbar ab 27.03.

Zum Leihen verfügbar ab 06.04.