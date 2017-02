Amazon Echo bald als Telefon, Huawei plant eigene Siri

Ein neuer Bericht deutet auf Telefon-Features in Smart-Home-Geräten von Amazon und Google hin.

Das Wall Street Journal hat neue Informationen zu Gadget-Plänen von Amazon und Google veröffentlicht. Dabei geht es unter anderem um den inzwischen ohne Einladung erhältlichen Speaker Amazon Echo (179,99 Euro).

Mittlerweile sind demnach die Sprachbefehle für die Heimautomatik-Geräte der beiden Firmen so fortgeschritten, dass ein neues Feature nahe könnte: Telefonie.

„Alexa“ und „Hey Google“ würden demnach bald über Sprachbefehle auch Internettelefonie einleiten können. Wann genau das Feature kommen mag, verrät der Bericht aber nicht.

Mögliche Sicherheits-Probleme bezüglich der Sprachübermittlung könnten nämlich noch zu einigen Problemen bei der Entwicklung und somit zu Verzögerungen führen. Telefonie sei aber definitiv die Zukunft der Heimautomation.

Huawei bald mit neuem Sprachassistenten?

Natürlich sind Sprachassistenten auch in Smartphones immer beliebter. Deshalb will nun auch Huawei in dieses Segment vordringen. Das besagt zumindest ein neuer Bericht von Bloomberg.

Um mit einem solchen Feature schon bald Siri Konkurrenz leisten zu können, seien rund 100 Entwickler auf ein derartiges Projekt angesetzt. Damit will Huawei – mittlerweile drittgrößter Smartphone-Hersteller der Welt – noch mehr Kaufargumente bieten.