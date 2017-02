AirPort Alternative: AmpliFi von Ubiquiti für schnelles WLAN

Mit AmpliFi hat Ubiquiti ein leistungsstarkes Routersystem für Heimanwender entwickelt.

Ubiquiti, die Firma hinter dem neuen Router, stattet sonst große Firmengebäude und Hotels mit intelligenten Netzwerklösungen aus. Mit dem AmpliFi will das Unternehmen nun auch deutsche Haushalte erobern und bietet, auch dank Apples wahrscheinlichem Ausstieg aus dem Geschäft, eine der besten und stylischsten Lösungen für private WLAN-Netzwerke an.

AmpliFi besteht aus einem Router und zwei Mesh-Points, also Verstärkern. Der Router wird wie gewohnt per Ethernetkabel an das Internet angeschlossen und anschließend per App konfiguriert. Die Mesh-Points müssen einfach in die Steckdose gesteckt werden und verstärken das WLAN-Signal zum Beispiel bis in den Garten oder in den Keller, ähnlich wie WLAN-Repeater.

Optik auf hohem Niveau

Der maximale Datendurchsatz beträgt beachtliche 5,25 GB pro Sekunde und der Router unterstützt die neuste 802.11ac Technologie. Was auf den ersten Blick auffällt, ist die Optik. Die Designer ließen sich gleichermaßen vom Apple G4 Cube und den Nest-Thermostaten inspirieren und schufen einen Router, der sich sehen lassen kann. Im Display wird die aktuelle Geschwindigkeit angezeigt und die Unterseite ist beleuchtet.

Starter-Set ab 420 Euro

Die hübsche Optik und die enorme Geschwindigkeit haben ihren Preis. Auf Amazon kostet das AmpliFi-Set 420 Euro. Habt Ihr ein größeres Haus, könnt Ihr einzelne Module, also Router oder Mesh-Points für je rund 140 Euro dazu kaufen.