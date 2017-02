Adobe Flash Player für Mac: Neue Version schließt Sicherheitslücke

Adobe hat ein neues Sicherheitsupdate für den Flash Player veröffentlicht.

Ihr solltet dieses Update mit der Versionsnummer 24.0.0.221 möglichst schnell über die offizielle Internetseite oder das Download-Center herunterladen und installieren. Das Update schließt eine kritische Sicherheitslücke auf macOS, Windows, Linux und Chrome OS.

Adobe Flash Player erneut mit Sicherheitslücke

Dank des Updates wird es möglichen Hackern erschwert, Kontrolle über Euer System zu erlangen. Außerdem werden noch andere, kleinere Lücken und Probleme behoben.

Adobe musste in den letzten Monaten einige Sicherheitsupdates veröffentlichen. Ein weiteres Zeichen dafür, dass der Flash Player in Zukunft immer weiter an Bedeutung verlieren wird.