5,9 Millionen Deutsche teilen sich einen Apple Store

In Kürze ist wie mehrfach berichtet mit der Eröffnung des neuen Kölner Apple Stores zu rechnen.

14 Stores gibt es hierzulande bereits – hier geht es zur Übersicht. Eine neue Grafik zeigt nun die Abdeckung von Apple Stores weltweit, basierend auf der Einwohnerzahl des jeweiligen Landes.

Das Ergebnis für Deutschland: 5,9 Millionen Einwohner teilen sich theoretisch einen Apple Store.

In Australien gibt es derzeit die beste Abdeckung. Auf 24,1 Millionen Einwohner kommen 22 Apple Stores. Die meisten Apple Stores gibt es im Heimatland von Apple: 270 Läden sind über die Staaten verteilt. Platz 2 geht an China (40 Stores), Platz 3 an Großbritannien (38 Stores).

Wie weit habt Ihr es zu einem Apple Store? Wie oft schaut Ihr dort vorbei? Wo wünscht Ihr Euch noch einen Apple Store in Deutschland?