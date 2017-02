250 Milliarden Dollar Bargeld, aber Apple verschuldet sich

Auf den ersten Blick klingt Apples heutige Aktion erst einmal seltsam.

Apple hat trotz 250 Milliarden Dollar Barvermögen heute in USA ein Anleiheprogramm an den Start gebracht. Das Unternehmen erhöht damit seine Verbindlichkeiten in den Staaten auf rund 80 Millarden Dollar.

10 Milliarden Dollar Bargeld

Das Anleiheprogramm bringt Apple 10 Milliarden Dollar Bargeld ein. Anleger können die auf niedrigem Niveau festverzinsten Papiere mit unterschiedlichen Laufzeiten und Zinssätzen ab sofort kaufen. Sie erhalten eine festgelegte Rückzahlung.

Apple selbst nutzt die Einnahmen, um Rechnungen im Ausland, also außerhalb des US-Firmensitzes, zu begleichen.

Hintergrund: Würde Apple die im Ausland verfügbaren Barreserven in die USA zurückführen, müsste das Unternehmen derzeit 35 Prozent Steuern darauf zahlen.

Steuerreform von Trump würde Firmen entgegenkommen

Solange Donald Trump seine Pläne für die versprochene Steuerreform noch nicht umgesetzt hat (Firmen sollen ihre Auslands-Barreserven bald zu besseren Konditionen zurückführen können), ist die Aufnahme von Schuldverschreibungen aus finanzieller Sicht derzeit der folgerichtige Schritt für Apple.