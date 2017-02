25 Online-Händler im Test: Homepage von Apple lädt am schnellsten

In einer neuen Untersuchung wurden die Ladezeiten der 25 meist besuchten E-Commerce-Websites überprüft.

Apple führt das Feld in der Studie des Cloud-Services Baqend klar an. Nach nur 0,33 Sekunden waren erste Teile der Homepage zu sehen und nach nicht mal 2 Sekunden war die komplette Website geladen.

Samsung mit 10 Sekunden extrem langsam

Knapp hinter Apple belegen check24 und idealo die Plätze 2 und 3. Amazon liegt nur im unteren Mittelfeld, ganze 7,3 Sekunden mussten die Kunden warten, bis die Homepage komplett geladen wurde. Bei Samsung dauerte es sogar über 10 Sekunden. Schlusslicht der Untersuchung ist Conrad, hier waren erst nach 1,6 Sekunden Teile der Website zu sehen.

Amazon und Samsung nur Platz 17 und 24

Für Felix Gessert, Gründer von Baqend, sind Ladezeiten bares Geld wert. 100 Millisekunden würden bereits einen Unterschied von einem Prozent Umsatz ausmachen, wie t3n berichtet. In Amazons Fall wären das über eine Milliarde Euro.

Die Untersuchung wurde übrigens am gleichen Tag auf einem Computer in London durchgeführt, was die Ergebnisse vergleichbar macht. Wenn wir das nächste Mal die Apple Homepage besuchen, werden wir uns umso mehr über die schnellen Ladezeiten freuen.