Twitter für iOS: Neue Features „Entdecken“ startet

Twitter für iOS bekommt eine neue „Entdecken“-Sektion.

Turbulente Zeiten benötigen zuverlässige und breit angelegte Informations-Medien. Soziale Netzwerke sind in dieser Hinsicht eher zweischneidige Schwerte: Sie geben jedem Menschen eine Stimme, können diese aber durch die schiere Inhalts-Masse auch genauso schnell ersticken.

Twitter hat ein neues Feature gestartet, das zunächst in der iOS-App für User bereitstehen wird, und diesem Problem etwas beikommt: „Entdecken“, englisch „Explore“. Das wurde auf dem offiziellen Firmen-Blog bekanntgegeben.

In dieser über die Haupt-Navigation erreichbaren Sektion werden aktuell wichtige Themen, Twitter-Trends, Live-Videos, Nachrichten aus aller Welt und den einzelnen Ländern sowie die Suchfunktion kompakt präsentiert.

Schneller Infos aus aller Welt

Twitter trägt damit alle Features, die Inhalte außerhalb der eigenen Timeline betrifft, zusammen. So sollen User schneller mitbekommen, was außerhalb ihrer Follower-Blase in der Welt passiert. Twitter hat begonnen, das Update in der letzten Nacht weltweit auszurollen.