Trump: Apple könnte wichtige Produkte in USA bauen

Donald Trump träumt noch immer davon, dass Apple bald mehr in den USA produziert.

In einem Interview mit dem Portal Axios sprach der künftige US-Präsident auch über Apple. Trump erneuerte dabei den Wunsch-Gedanken, dass Apple in den USA „bedeutende Produkte“ produzieren könne. Tim Cook halte „seine Augen offen“, er liebe sein Land. Trump weiter:

„…and I think he’d like to do something major here.“