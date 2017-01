Trump: Apple & Co. fürchten um Fachkräfte, heikle Pläne für US-Einreisende

Die Administration um Donald Trump könnte weiter gegen ausländische Fachkräfte in der Tech-Industrie vorgehen.

Aktuell wird daran gearbeitet, das System der Arbeits-Visa umzugestalten. Viele große Firmen, darunter Amazon, Apple, Microsoft und weitere, befürchten, dass sie dann keine Fachkräfte aus anderen Ländern mehr einstellen können. Somit sei die Art und Weise in Gefahr, wie diese Tech-Firmen an qualifiziertes Personal kommen.

In Zukunft könnten zuerst immer US-Staatsbürger angestellt werden. Ziel der neuen Regelung: „Den nationalen Interessen der USA zu dienen“, wie Bloomberg Regierungskreise zitiert.

Trump plant massive Einreise-Änderungen

Trump plant außerdem weitere Regeländerungen für die Einreise, auch aus allen anderen Ländern. Demnach denkt die neue US-Regierung daran, dass in die USA Einreisende ihre Telefon-Kontakte im Adressbuch, Browser-Verlauf, Informationen zu Facebook, Twitter & Co an der Grenze preisgeben müssen.

Weigern sich die Personen, könnte ihnen eine Einreise verwehrt werden, wie CNN berichtet.

Falls Ihr einen US-Urlaub oder eine US-Dienstreise plant: Wie findet Ihr den Plan, dass Ihr Euer iPhone-Adressbuch samt Facebook- und Twitter-Account womöglich bald gegenüber den Grenzbeamten offenlegen müsstet?