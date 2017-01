Trigger überwacht Apple-Aktien und Donald Trump

Die App Trigger informiert Euch über Änderungen von Aktien- und Trading-Kursen.

Die Anwendung macht es einfach, mit wenigen Schritten Eure Wertpapiere zu überwachen. Das Konzept ist sehr ähnlich wie bei dem bekannten Automatisierungs-Dienst IFTTT. Ihr gebt an, was Ihr überwachen wollt, was der Trigger sein soll und wie Ihr informiert werden wollt.

Trigger überwacht Aktien

Ein neu hinzugefügter Trigger sendet Euch eine Nachricht, wenn Donald Trump über eine Aktie aus Eurem Depot twittert. Seine Nachrichten haben bekanntlich des öfteren große Auswirkungen auf die entsprechenden Wertpapiere. Der Flugkonzern Boeing bekam das ebenso zu spüren wie der Autobauer fort.

Natürlich könnt Ihr generell auch Aktien checken: Kurse, Kursziele, Stoppkurse und vieles mehr. Für Apple-Aktionäre oder solche, die es werden wollen, ist Trigger also einen Download wert.