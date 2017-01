Threema kritisiert neues Gesetz, prüft Umzug ins Ausland

Der Messenger Threema hat seine Server seit 2014 in der Schweiz stehen, prüft aber an einen Umzug.

Seit März 2016 gibt es in der Schweiz ein neues Gesetz, das vorsieht, dass bei Chat-Apps Daten auf Vorrat speichern müssen. Bei dem auch hierzulande sehr beliebten Messenger Threema wären aktuell 4,5 Millionen Nutzer betroffen.

Threema weigert sich noch

Die Betreiber sind angehalten, zu speichern, wer wann wie lange mit wem chattet. Noch weigern sie sich aber.

Gesetz widerspricht Unternehmens-Philosophie

Die Daten müssen ein Jahr lang aufgehoben werden, bevor sie gelöscht werden dürfen – in Ausnahmefällen sollen sie laut Gesetz auch länger aufbewahrt werden. Doch das wollen sich die Betreiber des auf die Privatsphäre fokussierten Messengers nicht gefallen lassen.

Bisher speichert Threema nur die Daten des letzten Logins. Auch der öffentliche Nutzerschlüssel liegt offen, mehr aber nicht.

Zur Not wolle man sowohl die Server als auch den Firmenstandort in ein anderes Land verlegen, erklärt Threema-Mitgründer Martin Blatter in der Schweizer Sonntagszeitung. Das Gesetz widerspreche der Unternehmens-Philosophie.