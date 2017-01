Swift immer beliebter, Apple Pay immer erfolgreicher

Sowohl Swift als auch Apple Pay werden immer beliebter.

Apples eigene Programmiersprache konnte Platz 2 auf der Liste der am schnellsten wachsenden Fähigkeiten auf der Plattform Upwork belegen. Upfront ist ein Angebot, auf dem Entwickler und Designer ihre Arbeitskraft anbieten und bei dem Firmen, Mitarbeiter in diesen Bereichen finden können.

Im 4. Quartal 2016 lag Natural language processing auf dem ersten Platz. Platz 3 geht an Tableau. Ebenfalls auf der Liste: Amazon Marketplace Web Services, AngularJS, Machine learning und Bluetooth. Der zweite Platz für Swift zeigt: Apples eigener Weg im Bereich Programmiersprache ist höchst erfolgreich.

Apple Pay: Transaktionen legen 50 Prozent zu

Neue Zahlen zeigen auch, dass Apple Pay immer beliebter wird. Im Jahr 2016 soll die Verwendung etwa 50 Prozent nach oben gegangen sein. Am liebsten bezahlen die Kunden bei Duane Reade und Whole Foods mit ihren Smartphones. 1,8 und 1,7 Prozent aller Transaktionen werden bei diesen beiden Stores per Apple Pay getätigt, wie Businessinsider erhebt.