Starbucks App setzt auf AI: Kaffee per Spracheingabe ordern

Starbucks hat heute in den USA ein interessantes App-Feature vorgestellt.

In der Starbucks App bemüht der Kaffee-Konzern in der Kategorie „Barista“ künftig künstliche Intelligenz, damit User ihren Starbucks-Kaffee per Spracheingabe ordern können.

Ein Barista ist im Italienischen bekanntlich ein Barkeeper, im englischen Sprachraum bereitet ein Barista in Coffeebars wie Starbucks Heißgetränke auf Espresso-Basis.

Wer die modifizierte Starbucks-App in den USA lädt, verbindet sich per Sprachansage mit dem virtuellen Barista. Ebenfalls möglich ist das Versenden von iMessages an die künstliche Intelligenz, um kurz mitzuteilen, auf welche Art der Kaffee zubereitet werden soll.

Auch Kontaktaufnahme mit echtem Barista möglich

Über die App kann auch per Spracheingabe bezahlt werden. Zudem ist die Kontaktaufnahme mit einem echten Barista im Coffeeshop aus dem Programm heraus möglich, falls statt Milch und Zucker dann doch plötzlich laktosefreie Milch und kein Zucker gewünscht ist.

Das Update der Starbucks-App mit den neuen Funktionen wird Schritt für Schritt in diesem Jahr in den USA ausgerollt – als Extension der aktuellen Starbucks-App. Ebenfalls in diesem Jahr bekommt die Starbucks-App auch die Anbindung an Amazons Alexa spendiert.

Erste Beta-Tester bestellen schon per Spracheingabe

Einige glückliche Kaffetrinker können in den Staaten seit heute die Beta der künstlich-intelligenten Starbucks-App ausprobieren. Wann der virtuelle Starbucks-Barista nach Deutschland kommt, ist aktuell nicht bekannt. Darum mache ich mir jetzt ganz profan einen Espresso mit der Maschine…