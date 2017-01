Sonnen-Untergang: Als Apple beinahe übernommen wurde

Ende Januar 2017 steht Apple überragend da. Doch das war vor 21 Jahren ganz anders…

Genau um diese Zeit, Ende Januar 1996, konkretisierten sich Gerüchte, dass ein kriselndes Apple von Sun Microsystems übernommen wird. Sogar ein Kaufpreis machte bereits die Runde: 3,89 Milliarden Dollar, und damit zwischen 5 und 6 Dollar pro Apple-Aktie. Aus heutiger Sicht ein lachhafter Betrag.

Falls Euch der Name Sun nichts mehr sagt: Vor zwei Jahrzehnten war die Firma ein absoluter Software-Riese, entwickelte Java und das Betriebssystem Solaris.

Anfang 1996 war Sun ganz groß – und Apple ganz klein. Der unglückselige CEO Gil Amelio hatte den Laden an die Wand gefahren. Man schlug sich mit erfolglosen Kameras, Spielkonsolen und einer unüberschaubaren Palette an Macs herum, deren Software längst veraltet war. Und man war starr vor Angst vor Microsoft, deren Windows 95 damals der „heißeste Scheiß“ der Technikwelt war.

Rückzieher in letzter Minute

Bereits Ende der Achtziger war erstmals eine Übernahme von Apple durch Sun im Gespräch. Sun baute Workstations, es gab viele Berührungspunkte mit Apple. Im Herbst 1990 schien der Deal so gut wie sicher, Sun-Chef Scott McNealy sollte beide Unternehmen führen. Doch Apple machte in letzter Minute einen Rückzieher.

Ende 1995/Anfang 1996 dann der letzte Übernahmeversuch unter dem Motto „Here comes the Sun“. Bei einem Treffen in New York machte der Deal Fortschritte – scheiterte dann aber doch, als Apple weitere Verluste von 69 Millionen Dollar verkünden musste.

Firmensitz gehört heute Facebook

Ende des Jahres 1996 war die Welt dann wieder eine völlig andere. Apple hatte nach der Rückkehr von Steve Jobs wieder neue Hoffnung. Und für Sun begann der langsame Abstieg, der 2009 in der Übernahme durch Oracle gipfelte. Was ist vom früheren Riesen geblieben? Vor allem sein Firmensitz, der mittlerweile als Zentrale von Facebook dient. Auf der Rückseite des dortigen Facebook-Zeichens ist immer noch das Sun-Logo zu sehen, wie Ihr im Video unten erkennen könnt. Letzte Erinnerung an einen einstigen Giganten.

(YouTube)

(Via Cult of Mac)