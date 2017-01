„Shot on iPhone 7“ geht mit „One Night on iPhone 7“ weiter

Die mehrfach prämierte Werbekampagne „Shot on iPhone“ geht in die nächste Runde.

Unter dem Titel „One Night on iPhone 7“ führt Apple die erfolgreiche Kampagne weiter. Die Fortsetzung startet heute parallel in 23 Ländern. Alle Bilder aus der neuen Aktion „One Night on iPone 7“ wurden am 5. November 2016 aufgenommen – zwischen Abenddämmerung und Tagesanbruch.

Die Motive der Fotografen aus aller Welt sind unter besonders herausfordernden Lichtverhältnissen mit dem iPhone 7 und dem iPhone 7 Plus entstanden.

Zu sehen bekommt Ihr – zum Beispiel – arktische Eishöhlen, indonesische Vulkane, Clubs in Johannesburg oder Aufnahmen, die über den Dächern von Shanghai erstellt wurden.

iPhone 7 und iPhone 7 Plus sind bekanntlich die beliebtesten Kameras der Welt. Die gesamte Kampagne dokumentiert erneut die herausragende Kamera-Leistung von iPhone 7 und iPhone 7 Plus, gerade auch bei wenig Licht (alle Fotos: „One Night Shot on iPhone“).

Hier eine weitere Auswahl interessanter Motive der neuen Kampagne