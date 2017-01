Schlimmes Gadget: 9-Millimeter-Pistole im iPhone-Design

Der Waffen-Fetischismus vieler US-Amerikaner macht vor dem iPhone nicht halt.

Dort lässt sich jetzt eine voll funktionstüchtige 9-Millimeter-Pistole vorbestellen, deren Design in eingeklapptem Zustand an ein iPhone älterer Bauart erinnert. Damit können weder Polizisten noch mögliche Opfer auf Anhieb erkennen, dass es sich um eine Waffe handelt. Die Pistole heißt deshalb nicht umsonst „Ideal Conceal“ oder auch „perfekte Tarnung“.

Laut des Herstellers aus dem US-Bundesstaat Minnesota soll sich die Pistole „auf den ersten Blick“ komplett verstecken lassen und damit praktisch nicht zu identifizieren sein. Aus der unerträglich klingenden Werbung des Unternehmens: „Von Hausfrauen und Müttern bis hin zu Profis aus jedem Bereich, gibt Ihnen diese Pistole die Möglichkeit, nicht zum Opfer zu werden.“

Erst in ausgeklapptem Zustand sieht die „Ideal Conceal“ aus wie eine echte Pistole. Sie verschießt Hochgeschwindigkeits-Munition und muss vor dem Feuern nicht einmal entsichert werden.

Europäische Polizei ist alarmiert

Die Pistole kostet in den USA nur 395 Dollar (370 Euro), über 12.000 Bestellungen liegen bereits vor. Europäische Polizeibehörden zeigen sich alarmiert. Sie rechnen damit, dass die iPhone-Waffe in den nächsten Monaten durch illegale Importe auch hier auftaucht. Die belgische Polizei hat bereits eine konkrete Warnung herausgegeben: „Mit freiem Auge ist die Waffe nicht von einem Smartphone zu unterscheiden. Sie kann damit völlig unerkannt getragen werden.“

Der Artikel wurde am 19. Januar angepasst. Korrektur: Es handelt sich bei der Pistole nicht um ein Kaliber von 38mm, sondern um das Kaliber .38mm. Dies entspricht in metrischen Zahlen einem Kaliber von 9mm (mit Dank an Mario).

(via bgr.com)