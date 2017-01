Samsung ermittelt Brandursache – und verschiebt das S8

Samsung hat das Note-7-Desaster untersucht, und weitere Konsequenzen gezogen.

Auch wenn die explodierten Akkus des Note 7 von Zulieferbetrieben stammten, nimmt Samsung die Schuld komplett auf sich. „Samsung hat die Akkus exakt definiert, daher übernehmen wir auch die Verantwortung“, so Samsung-Mobile-Chef DJ Koh.

Grund für die Brände waren laut einer weltweit von zahlreichen Spezialisten durchgeführten Untersuchung Qualitätsmängel bei den Akkus, aber auch in der Produktion. Die Akkus entsprachen demnach nicht ganz genau den vorgegebenen Maßen, passten nicht exakt ins Note 7, und konnten sich so entzünden. Es gab zwei verschiedene Fehler, erst bei den ursprünglichen Geräten, und dann auch an den Austausch-Handys.

700 Ingenieure an Untersuchung beteiligt

Zunächst konnte sich durch einen kleinen Fehler in den Akkus ein Kurzschluss bilden, später gab es ein Problem an der Naht der Akkus. Zudem fehlte teilweise Isolierband. Samsung hat eine Grafik veröffentlicht, die alles ganz genau erklärt, und die Ihr hier sehen könnt.

Über 700 Ingenieure waren an der Untersuchung beteiligt, darunter auch Spezialisten des TÜV Rheinland. Sie untersuchten 200.000 Smartphones und 30.000 Akkus. Experten rechnen damit, dass die Gesamtkosten durch das Note-7-Desaster für Samsung bei knapp fünf Milliarden Dollar liegen dürften.

Entsprechend vorsichtig wollen die Koreaner künftig vorgehen. Akkus müssen nunmehr einen achtteiligen Sicherheitstest durchlaufen, bevor sie verbaut werden. Zudem lässt sich Samsung nun von unabhängigen Akku-Spezialisten beraten.

Galaxy S8 nicht in Barcelona

Erste konkrete Auswirkung der neuen Sorgfalt: Das Galaxy S8 wird laut Samsung nicht Ende Februar auf dem Mobilfunkkongress MWC in Barcelona vorgestellt. Zuletzt hatte Samsung diesen Termin stets genutzt, um sein neues Flaggschiff zu präsentieren. Für Konkurrenten wie LG, HTC, Sony oder Lenovo ist das eine Möglichkeit, mit ihren neuen Spitzenmodellen vorzupreschen. Und wie viel zeitlichen Vorsprung Samsung aufs iPhone 8 dann noch hat, bleibt abzuwarten.