Neues MacBook Pro am Cinema Display: So geht’s

Lässt sich ein neues MacBook Pro an ein altes Cinema Display von Apple anschließen?

Die Antwort lautet „Ja“ – denn wir haben es selbst ausprobiert. Die Konstruktion mit zwei hintereinander geschalteten Adaptern ist allerdings etwas verwegen. Wir erzählen Euch die ganze Geschichte. Und wir verraten, wie’s funktioniert.

Fürs Münchner iTopnews-Büro haben wir uns ein neues MacBook Pro (13 Zoll) mit Touch Bar bestellt – und dazu den neuen LG UltraFine-5K-Monitor von Apple und LG. Das Problem: Das 5K-Display kommt erst Mitte/Ende Januar an. Und weil wir bis dahin nicht am kleinen 13-Zoll-Bildschirm arbeiten wollen, sondern wie gewohnt mit einem großen externen Bildschirm und externer Tastatur, soll das bisherige Cinema Display von Apple (24 Zoll) weiterhin in Betrieb bleiben. Aber wie lässt es sich ans neue MacBook Pro anschließen?