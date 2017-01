Netflix: Fünf Geheimtipps zur besseren Nutzung

Netflix ist die beliebteste Streaming-App. Wir haben Tipps zur besseren Nutzung.

Der Dienst bietet eigentlich für jeden User eine durchaus angenehme Kino-Atmosphäre. Dennoch gibt es einige Features, die den Streaming-Dienst noch vielfältiger nutzbar machen. Diese wollen wir Euch hier vorstellen.

1. Untertitel personalisieren

Klickt im Browser auf der Netflix-Seite auf „Mein Account“ und scrollt zur Abteilung „Untertitel“. Dort könnt Ihr in einem Menü den Look der Untertitel anpassen – in Größe, Schriftart, -farbe und mehr.

2. Persönliche Film-Liste selbst anordnen

Die Abteilung „Meine Liste“ beinhaltet immer aktualisiert Tipps für neue Videos, von Netflix via Algorithmus ausgewählt. Aber wusstet Ihr, dass Ihr diese Anzeige manipulieren könnt? Geht dafür in die Einstellungen und klickt auf „Mein Profil“. Da findet Ihr einen Unterpunkt, hinter dem Ihr die Liste auf manuelle Sortierung umschalten könnt.

3. Standard-Filmqualität selbst festlegen

Ebenfalls in den Einstellungen gibt es die Option, die Streaming-Qualität standardmäßig zu definieren. Dies geschieht auch in der Abteilung „Mein Profil“. Dort könnt Ihr auf „Wiedergabeeinstellungen“ klicken und dahinter eine Auflösung definieren, um nicht zu viel Daten pro gestreamtem Gigabyte zu verbrauchen.

4. Netflix Codes: Spezielle Genres entdecken

Das Angebot von Netflix ist bekanntermaßen ziemlich groß. Da sind viele User für jede Orientierungshilfe dankbar. Wir empfehlen hierfür Netflix Codes. Diese Webseite sortiert das Angebot des Dienstes in Genres wie „Buchverfilmungen“, „Anime Drama“, „Film Noir“ und mehr ein.

5. Kindersicherung einstellen

In den Einstellungen können Eltern mit Netflix das für ihren Account freigeschaltete Angebot beschränken. Unter „Ihr Account“ gibt es in der Abteilung „Einstellungen“ nach Eingabe eines PIN-Codes das Angebot, nur Filme bis zu einer gewissen Altersgrenze zuzulassen.