Netflix: Die Neuzugänge im Februar – und Amazon mit Oscar-Nominierung

Amazon hat für seine Film-Eigenproduktionen eine Oscar-Nominierung erhalten.

Die Streaming-Rechte an dem Film Manchester by the Sea wurden letztes Jahr von Amazon für 10 Millionen Dollar erworben. Nach diversen weiteren Auszeichnungen könnte nun sogar ein Oscar folgen. In sechs Kategorien wurde der Titel nominiert, darunter der „Bester Schauspieler“ und „Bester Regisseur“. Morgen läuft der Film übrigens in den deutschen Kinos an.

Wo wir gerade bei Streaming-Diensten sind: Netflix hat ganz aktuell seine Neuzugänge für den Februar angekündigt. Wir listen die wichtigsten Titel samt Startdatum für Euch auf:

Under Arrest – am 01.02.2017

Condorman – am 01.02.2017

Jack and the Giants – am 01.02.2017

The Submarine Kid – am 01.02.2017

George: Der aus dem Dschungel kam – am 01.02.2017

Die Monster-Uni – am 01.02.2017

Lift me up – am 01.02.2017

Miracle – am 01.02.2017

Secretariat – am 01.02.2017

Blutbande – am 01.02.2017

Santa Clara Diet – am 03.02.2017

Imperial Dreams – am 03.02.2017

Riverdale – ab 03.02.2017

Shadowhunters: The Mortal Instruments – ab 07.02.2017

Almost Famous – am 08.02.2017

A Father’s Choice – am 08.02.2017

Abstrakt: Design als Kunst – am 10.02.2017

Middle School: The Worst Years of my Life – am 10.02.2017

David Brent: Life on the road – am 10.02.2017

Cinderella – am 10.02.2017

Girlfriend’s Day – am 14.02.2017

Project MC² – am 14.2.2017

White Nights – am 14.02.2017

Bewitched – am 15.02.2017

That’s my boy – am 15.02.2017

Focus – am 15.02.2017

Dreamworks Dragons: Race to the Edge – am 17.02.2017

Chef’s Table – am 17.03.2017

The Town that dreaded sundown – am 21.02.2017

Gothika – am 22.02.2017

The Conjuring: Die Heimsuchung – am 23.02.2017

I Don’t feel at home in this world anymore – am 24.02.2017

The Sound of your Heart – am 24.02.2017

Legend Quest – am 24.02.2017

Veggietales in the city – am 24.02.2017

Ultimate Beastmaster – am 24.02.2017

The Blacklist – am 25.02.2017

Ein Fall für Zwei – am 25.02.2017