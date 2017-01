Musik im iPhone-Werbespot: Sänger verklagt Apple

Apple befindet sich aktuell in zwei Prozessen auf beiden Seiten der Anklagebank.

Werbespots können Firmen womöglich auch schaden. Eine neue Klage gegen Apple zeigt diese Möglichkeit zumindest auf. Denn Cupertino wird jetzt von Jerome Lawson, Sänger der US-Band Persuasion, wegen fehlender Musikrechte in einem Werbeclip verklagt.

Corpus delicti ist ein Spot der Serie „Shot on iPhone“ (unten zu sehen). In diesem ist ein Song des Electro-Künstlers Jamie xx zu hören, welcher wiederum ein Schnipsel von Lawsons Stimme beinhaltet.

Klage gegen unzulässige Verwendung ohne Zustimmung

Dass er deutlich zu hören sei – und zwar ohne seine Zustimmung –, sieht Lawson als Grund für die Klage an. Er wolle nicht, dass seine Fans unfreiwillig denken, er würde Apple-Produkte unterstützen. Dagegen geht der Musiker aus L.A. nun an einem kalifornischen Gericht vor, wie The Hollywood Reporter berichtet.

Apple klagt doppelt gegen Qualcomm

Doch auch Apple wurde wieder einmal gerichtlich aktiv und zwar gegen den Chip-Zulieferer Qualcomm. Ein Bericht von Reuters besagt, dass Cupertino die Firma in China auf eine Milliarde Yen, umgerechnet knapp 140 Millionen US-Dollar, verklagt hat.

Grund dafür ist eine angebliche Verletzung eines chinesischen Rechts gegen Monopolisierung. Eine ähnliche Klage hatte Apple gegen Qualcomm vor einigen Tagen auch in den USA eingereicht – auf eine Milliarde US-Dollar. Dort geht es um zu hohe Preise für Mobil-Chips, die die Firma von Apple verlangt.

Qualcomm reagiert mit offizieller Mitteilung

Qualcomm reagierte auf die Klagen mit einem Statement, in dem die chinesische Firma die Anschuldigungen von sich weist. Apple würde die Klage nur einreichen, um weniger für Qualcomm-Chips zahlen zu müssen.