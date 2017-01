MacBook Pro: Touch Bar bei Klausuren verboten

Die Touch Bar der neuen MacBook Pro muss bei Jura-Klausuren in den USA deaktiviert werden.

In North Carolina hat die Schulbehörde jetzt ein Hinweis an alle Prüflinge herausgegeben. Dort mahnen die Beamten, dass die Touch Bar vor dem Eintritt in den Prüfungsraum deaktiviert werden muss.

Touch Bar könnte zum Schummeln verwendet werden

Die Behörde liefert sogar Anweisungen mit, wie die Abschaltung erledigt wird. Der Grund für das geforderte Deaktivieren: Befürchtet wird, dass die aktive Touch Bar ein „Sicherheitsproblem“ darstellen könne. Studenten würden sie womöglich zum Schummeln verwenden.

Eine spezielle Software prüft vor der Klausur sogar, ob die Leiste wirklich ausgeschaltet ist, wie aus dem Schreiben der Schulbehörde hervorgeht.