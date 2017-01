LG UltraFine 5K Display besser nicht nahe Router aufstellen

Ein Fehler kann dafür sorgen, dass das neue LG UltaFine 5K Display nahe WLAN-Routern unbrauchbar wird.

Ein starkes WiFi-Signal kann mit den per Kabel übertragenen Daten offenbar in Konflikt geraten. Die Auswirkungen: Das Bild friert ein und der Monitor bricht die Verbindung zum MacBook Pro ab.

Erste Tests zeigen, dass die Probleme ab einer Nähe von ca. zwei Metern zum Router auftreten. LG empfiehlt vorerst, dasn Display einfach weiter weg zu stellen.

Man arbeite aber bereits daran, herauszufinden, woran das Problem liegt, erklärt LG:

„At first analysis, it may be an issue with insufficient RFI shielding on a very limited quantity of the cabling bundled with the monitor. We’re continuing to look into the rare trouble reports with the monitor.“