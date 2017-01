Kursverluste und Brexit: Briten zahlen künftig deutlich mehr für Apps

Mit einer Preiserhöhung bei Apps reagiert Apple auf die laufende Abwertung des britschen Pfunds.

Derzeit zahlen die Briten ab 79 Pence für Apps. Die Preise steigen um 25 Prozent im Schnitt. Die günstigte Bezahl-App wird in Zukunft 99 Pence kosten. Dies ist eine Folge der Abwertung des britschen Pfunds gegenüber dem Dollar.

Der Brexit steht an, Apple kalkuliert weitere Kursverluste ein

Die Abwertung liegt derzeit bei etwa 20 Prozent. Apple hat in Folge des anstehenden Brexits aber schon weiter kalkuliert, zieht die Preise um 25 Prozent an, weil Cupertino offenbar mit weiteren Kursverlusten des Pfunds rechnet.

Die zweite Preisstufe wird in Großbritannien auf 1,99 von 1,49 Pfund steigen. In der teuersten Stufe werden künftig 999,99 Pfund statt 749,99 Pfund fällig, falls ein vermögender App-Store-Kunde eine solche Summe für ein Programm ausgeben will.

Zuvor hatte Apple die Preise aufgrund von Wechselkursschwankungen auch in anderen Ländern, zum Beispiel in der Türkei und Indien.