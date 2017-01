Kundenumfrage: Apple in jeder Kategorie auf Platz eins

Kuck mal, Tim – diese Umfrage ist ein einziger Triumph!

Das Beratungsunternehmen Brand Keys hat seine jährliche Kundenzufriedenheitsumfrage „Customer Loyalty Engagement Index“ veröffentlicht. Und das Ergebnis fällt so aus, dass CNET vermutet: „Wenn er die Resultate sieht, tanzt Tim Cook in irgendeinem Wirtshaus in Cupertino auf dem Tisch.“

Denn: Apple liegt vorne – und zwar in jeder einzelnen abgefragten Kategorie, in der es aktiv ist. Das bedeutet: Smartphones – Platz 1 fürs iPhone. Tablets – Platz 1 fürs iPad. Notebooks – Platz 1 fürs MacBook. Und das geht auch in nicht ganz so gefragten Kategorien so weiter. Musikstreaming – Platz 1 für Apple Music. Kopfhörer – Platz 1 für Beats, gleichauf mit LG. Nur bei den Smartwatches kann Apple nicht feiern. Aber wohl nur, weil es diese Kategorie in der Umfrage bisher nicht gibt.

Über 49.000 Verbraucher befragt

Die Studie wurde nicht von Apple durchgeführt, sondern gilt als renommiert und glaubwürdig. 49.168 US-Verbraucher zwischen 16 und 65 Jahren wurden dafür befragt. Während die Medien (auch wir!) Apple also gerne mal für fehlende Innovation oder für Bugs kritisieren, scheinen die Kunden überaus zufrieden zu sein. Oder, wie Katrin Müller-Hohenstein sagen würde: Dieses Ergebnis ist ein innerer iParteitag.