Kommentar: Trump, Syrien und was das mit Apple zu tun hat

Ich lese heute: Der neue US-Präsident Donald Trump plant laut einem (unwidersprochenen) Bericht der New York Times, in den USA einen Aufnahmestopp für Flüchtlinge aus Syrien zu verhängen.

In Syrien selbst will Trump Sicherheitszonen errichten. Bis die Sicherheitsvorkehrungen an den US-Grenzen verstärkt werden, sollen demnach aus dem Bürgerkriegsland keine Menschen mehr aufgenommen werden.

Keine News, die auf den ersten Blick für unsere tägliche Thematik hier auf iTopnews relevant erscheint. Und doch sei ein Gedanke dazu gestattet. Ein –echter – alternativer Fakt, eine kleine Geschichte, die uns somit beim Blick auf Trumps Syrien-Pläne doch in den Apple-Kosmos zurückführt:

Paul Jobs und seine Frau Clara aus San Francisco hätten gern Kinder gehabt. Clara (geborene Hagopian und Tochter eines armenischen Einwanderers) konnte aber nach einer Bauchhöhlenschwangerschaft keine Kinder mehr bekommen.

Joanna Schieble aus Wisconsin wurde schwanger von Abdulfattah Jandali. Der Syrer arbeitete zu dieser Zeit, 1955, an der Universität von Wisconsin. Er wollte seinen Master machen, danach als Lehrassistent für Politikwissenschaften arbeiten. Er promovierte später in Internationaler Politik.

Joanna und ihr syrischer Freund Abdulfattah entschieden sich, das Kind nicht selbst groß zu ziehen, sondern zur Adoption freizugegeben.

Das Kind der Amerikanerin und des Syriers wurde am 24. Februar 1955 geboren und anonym zur Adoption freigegeben.

Paul und Clara Jobs adoptieren das Baby. Sie nannten es Steve Paul Jobs.

Trump will keine Syrer mehr einwandern lassen. Heute. Wäre es damals schon so gewesen, wäre es nichts geworden – mit Papa Jobs, Steve, Apple…