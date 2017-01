Kommentar: Apple wieder mal „am Ende“, Aktie auf Höchststand…

War ja klar, dass mein Apple-Wunsch-Nr. 1 fürs Jahr 2017 nicht in Erfüllung geht.

Ich hatte es auch nicht wirklich erwartet. Anfang Januar diagnostizierte Trump-Berater und PayPal-Gründer Peter Thiel das „Ende der Ära Apple“. Dann lieferte ein (bis dato nie ins Rampenlicht getretener) Apple-Mitarbeiter weltweit Headline-Stoff, als er Tim Cook beschuldigte, Apple zu einer „langweiligen Firma“ gemacht zu haben.

Apple also zum wiederholten Mal in den letzten Monaten „am Ende“, und das gleich zum Jahresanfang?! Doom gelaufen, Cupertino?! Wenn man den ewigen Apple-Doom-Schlagzeilen Glauben schenkt, offenbar.

Gemessen wird die Firma und vor allem ihr Chef aber in erster Linie am Aktienkurs, der Umsätze, Gewinne, Gewinnaussichten und damit Kundeninteresse widerspiegelt. Und hier könnte ein Blick lohnen, übrigens gerade heute:

Nachbörslich hat die Apple-Aktie in der vergangenen Nacht mit 120 US-Dollar den höchsten Stand seit Ende 2015 erreicht. Sie nähert sich außerdem ihrem Allzeithoch von rund 130 Dollar im Frühsommer 2015. Der Aufwärtstrend ist aus börsentechnischer Sicht intakt. Nach einem Tief im Mai 2016 hat sich die Aktie kontinuierlich nach oben entwickelt.

Bemerkt? Das ist den meisten Nachrichtenseiten keine News wert.

Sieht also derzeit doch nicht ganz nach „Apples Ende“ aus. Aber vielleicht naht es in gut einer Woche?! Neue Hoffnung, jawoll: Am 31. Januar verkündet Apple die Finanzzahlen für das abgelaufene Weihnachtsquartal von Oktober bis Dezember 2016.

Pencil gespitzt, da geht bestimmt was schief. Wirklich? Ganz sicher? Och, bestimmt. Und auch die Watch-Verkaufszahlen, die wird Tim Cook wieder nicht separat ausweisen…also, wenn das nicht darauf hindeutet, dass… – Ironie aus.

(Foto: 123rf.com/oilslo)