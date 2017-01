iTunes zieht nach Irland, App Store Werbung wird subventioniert

Apple zieht mit iTunes von Luxemburg nach Irland – und pusht App Store-Werbung.

Am 5. Februar ist es soweit: Das internationale iTunes-Geschäft von Apple zieht nach Irland. Die Abteilung, die die iTunes-Geschäfte in über 100 Ländern betreut, saß seit 2004 in Luxemburg.

Die im App Store registrierten Entwickler wurden bereits im September darüber informiert, ihre Verträge auf den neuen Standort angepasst. Der Wechsel nach Irland soll einen Gewinn von neun Milliarden US-Dollar für Apple bedeuten.

Seit den 80er Jahren schafft Apple in Irland Arbeitsplätze

Grund dafür ist der durch ein Nachzahlungs-Urteil im Oktober bekannt gewordene, niedrige Zinssatz für Apple in Irland. Gerade einmal 0,005 Prozent Steuern musste Apple etwa 2014 für alle Einnahmen in Europa zahlen. Was aber gern von Kritikern unterschlagen wird: Gleichzeitig schafft Apple aber bereits seit den 80er Jahren in Irland unzählige Arbeitsplätze. Schon der erste Mac wurde in Irland gefertigt.

100 Dollar Werbeguthaben: Angebot verlängert

In Sachen App Store gibt es in den USA außerdem noch freudige Nachrichten für Entwickler. Seit Oktober 2016 gibt es für sie dort die Möglichkeit, Werbung in Store-Suchergebnissen zu schalten.

Um Kunden für dieses Werbe-Programm zu gewinnen, gewährte Apple neu registrierten Entwicklern 100 US-Dollar Startguthaben. Dieses Angebot, das eigentlich zum 31. Dezember auslaufen sollte, wurde nun verlängert, wie appleinsider vermerkt.