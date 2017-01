iTopnews History: Das iPad wird heute 7

Heute vor 7 Jahren hat Steve Jobs das erste iPad vorgestellt. Wir blicken zurück.

Am 27. Januar 2010 war es soweit: Das Gerät, über das im Vorfeld so viel spekuliert wurde, erblickte endlich das Licht der Welt. Niemand konnte sich erklären, warum Apple ein überdimensionales iPhone auf den Markt bringen will. Als die Kritiker das iPad dann zum ersten Mal sahen, waren die meisten begeistert.

Works like magic

Als Steve Jobs bei einer der klassischsten Keynotes auf der Couch saß und mit dem iPad im Web surfte, entwickelte sich bei vielen Nutzern ein plötzliches Bedürfnis: Das iPad muss ich haben! Obwohl Tablet-Computer vorher kaum eine Rolle gespielt hatten, entwickelten sie sich durch das iPad zu Kassenschlagern. Das lag nicht zuletzt an den vielen Möglichkeiten des großen Screens.

Zwischen iPhone und Mac

Das iPad wurde als Device zwischen dem iPhone und dem Mac positioniert. Es sollte Abends auf dem Sofa zur Entspannung beitragen und im Büro beim Arbeiten helfen. Das iPad war kleiner und handlicher als jedes MacBook und ließ sich dank des großen Bildschirms besser bedienen als das iPhone. Es schien eine optimale Ergänzung zur bestehenden Produktfamilie von Apple zu sein.

Die Zukunft des iPad

Nach der anfänglichen Hysterie und den damit verbundenen guten Verkaufszahlen schwächelte der Absatz in den letzten Monaten. Die Verkaufszahlen gehen zurück – wahrscheinlich auch, weil das iPhone 7 Plus so populär gewoden ist.

Apple entwickelt das iPad unbehelligt fort und baut aktuell die mit Abstand besten iPads aller Zeiten. Wir freuen uns auf die neuen Modelle in 2017 und glauben, dass ein möglicherweise rahmenloses Design die Verkaufszahlen wieder ansteigen lässt. Und geben die Hoffnung auf ein iPad mini 5 nicht auf…

Eure Erfahrungen mit dem iPad über die Jahre? Viel genutzt, inzwischen weniger benötigt?

Welches ist Euer Lieblingsmodell? Und was erhofft Ihr Euch vom iPad 2017?