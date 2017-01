iPod nano von 2005: Apple stellt Reparaturprogramm ein

Es geht dahin mit Apples einstigem Paradepferd, dem iPod.

Der iPod classic ist längst eingestellt, der iPod nano wurde seit 2012 nicht mehr grundlegend erneuert, und der iPod touch wartet seit Mitte 2015 auf ein Update. Und nun stellt Apple ein Reparaturprogramm für den nano ein.

Hier kann Apple aber wirklich niemand einen Vorwurf machen. Denn es geht um die erste nano-Generation. Genauer gesagt, um Geräte, die zwischen September 2005 und Dezember 2006 gebaut wurden. Ende 2011 stellte Apple fest, dass die Batterien dieser iPods überhitzen könnten und ein Risiko darstellen. Daraufhin wurde ein Austauschprogramm gestartet, dass nun nach über fünf Jahren offiziell endet.

Auf Nachfrage weiter Akku-Tausch

Damit hat Apple den zwölf Jahre alten schwarzen und weißen nanos nun wirklich lange genug die Treue gehalten. Und wer jetzt tatsächlich noch so einen Uralt-iPod in Betrieb hat, muss nicht verzweifeln: Auf Nachfrage wechselt Apple laut MacRumors die Akkus nach wie vor aus, Ihr müsst nur ein wenig insistieren. Wir vermuten aber, dass sich diese Nachfrage in sehr engen Grenzen hält.

Wer von Euch hat noch ganz alte Apple-Geräte im Einsatz?