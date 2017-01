iPhone 8 kabellos laden? Firmen-Boss plaudert über großen Kunden

Neues Gerücht zum iPhone 8: Kommt kabelloses Laden mit Energous-Bauteilen?

2017 werden immer mehr Spekulationen zum iPhone 8 laut. Der Leaker Sonny Dickson, zuletzt leider eher unzuverlässiger als früher, hatte vorgestern den Startschuss gegeben.

Er prognostizierte laut einem Artikel von Forbes Kabelloses Laden, ein Feature, das schon länger im Gespräch ist. Dass dies nun tatsächlich bald bei Realität werden könnte, darauf deuten Aussagen des Unternehmens Energous, Hersteller von kabellosen Ladestationen, hin. Deren erste Produkte für den Heimbereich werden vermutlich Ende 2017 ausgeliefert.

Apple könnte Großkunde von Energous sein

Energous-Boss Steve Rizzone hat in einem Interview angedeutet, dass eine der größten Tech-Firmen der Welt sich stark für die Produkte von Energous interessiere. Es sei eine Firma, von der praktisch jeder ein Gerät dabei oder zuhause hat, so Rizzone weiter. Könnte Apple sein, oder?

Kabelloses Laden von Handys, Laptops und Wearables geplant

In einem weiteren Gespräch mit The Verge gab er außerdem an, dass diese Firma die erste Technologie für echtes kabelloses Laden für Handys, Laptops und auch Wearables plant.

Vor allem der letzte Hinweis dürfte, auch wegen des möglichen Bezug auf die Apple Watch dafür sprechen, dass eine kabellose Lade-Zukunft des iPhones nicht mehr so weit entfernt ist, wie manche vielleicht noch denken.