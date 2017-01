iOS und Mac: Die besten Apps der Woche (KW 2/2017)

Traditionell küren wir immer die besten neuen Apps der Woche – unsere Empfehlungen.

Aus dem großen Stapel der iOS- und Mac-Neuerscheinungen haben wir die lohnenswerten Apps in unserer Übersicht zusammengefasst.

Viel Spaß beim Downloaden der Redaktions-Favoriten.

iTopnews-iOS-Favorit der Woche:

The Binding of Isaac – Rebirth: Mit viel Pixel-Grafik kommt dieser geniale RPG-Shooter daher. Satte 500 Stunden Gameplay werden mit dem übersinnlich begabten Isaac durchlebt.

Unsere weiteren iOS-Favoriten:

Scherben der Erinnerung: Puzzle-Freunde kommen bei diesem entspannten Game ohne Zeitdruck auf ihre Kosten.

Drop Flip Seasons: Wer bereits das Physik-Puzzle erfolgreich Drop Flip durchgespielt hat, wird sich über die neue Gratis-Erweiterung erfreuen.

Xenoraid: Der lang erwartete, weil groß angekündigte Weltraum-Shooter von 10tons ist endlich da. In Xenoraid wird von Euch die Kontrolle eines Raumschiffs übernommen, welches auf Basis simpler Steuerung in 40 breit angelegten Missionen Aliens vernichten soll.

Xenoraid Spiele universal Keine Bewertungen 134 MB Gratis

Star Wars Force Arena: Zum aktuellen Film gibt es nun auch ein neues, kostenloses Star Wars-Game. In ihm treten zahlreiche bekannte Charaktere aus alles Folgen in Duellen wie Gruppenkämpfen gegeneinander an.

Toontastic 3D: Die neue App aus dem Hause Google, für iOS und Android erschienen, erlaubt es Kids, 3D-Geschichten innerhalb der Anwendung zu gestalten. Appeliert wird an die Fantasie der jungen Nutzer. Das Video bietet Euch einen guten Eindruck der App:

Toontastic 3D Bildung universal Keine Bewertungen 241 MB Gratis

Towaga: Fünf surrealistische Spielwelten, in denen die ägyptisch angehauchte Titelfigur Monster mit Zaubermächten auslöscht, erwarten Euch in diesem iPhone-Spiel.

Towaga Spiele iPhone Keine Bewertungen 589 MB 2,99 €

Journey of Haha: Über 50 Puzzle-Level liefert dieses an Klassiker wie Zelda angelehnte Mischung aus Rätsel- und Abenteuer-Rollenspiel.

Mechanische Schachtel: Mit einer solchen werdet Ihr in diesem Rätselspiel konfrontiert. Sie hat mehrere zu lösende Ebenen – und einen spannenden Inhalt dahinter.

Mechanische Schachtel Spiele universal Keine Bewertungen 68 MB 0,99 €

Mysterium: Ein spannender Brettspiel-Port für iPhone wie iPad. Bis zu sieben Spieler tauchen darin in die Welt der zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts ein und versuchen, mit der Hilfe eines Spiritisten einen seltsamen Todesfall aufzuklären.

Sunpolis: Gamer, die entspannte Geschicklichkeitsspiele mögen, können zu dieser Neuerscheinung greifen, die in schön gezeichneten Welten spielt und 3D-Touch sowie Apple Pencil unterstützt:

Sunpolis Spiele universal Keine Bewertungen 75 MB 1,99 €

Astropad Studio ist ein mächtiges Zeichen-Tool und die erweiterte Abo-Version von Astropad:

Astropad Studio Produktivität iPad Keine Bewertungen 36 MB Gratis

iTopnews-Mac-Favorit der Woche:

WhatsApp for Desktop: Die offizielle App von WhatsApp für den Mac hat den Mac App Store erreicht. Die native Desktop-App für Windows und macOS gibt es bereits seit Mai 2016. Pluspunkt, wenn Ihr die Mac-App installiert: So seht Ihr sofort, wenn es ein Update gibt.

WhatsApp Desktop Soziale Netze (38) 80 MB Gratis

Unsere weiteren Mac-Favoriten:

Tooth Fairy: Die App erleichert die Zusammenarbeit von Mac und Bluetooth-Geräten.

Shadow Tactics: Die bekannte Daedalic-Schmiede bringt ein neues Echtzeit-Strategie-Adventure auf den Mac, das im Japan des Jahres 1615 angesiedelt ist.

Paul Pixel: Ein witziges Point-And-Klick-Game im Retro-Stil erwartet Euch mit zahlreichen Rätseln und coolem Gameplay:

Hashr: Die praktische Mini-Anwendung erstellt zufällig generierte Passwörter.