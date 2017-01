iOS 10.3 Beta 1 bringt Verbesserung für CarPlay

In den Codetiefen von iOS 10.3 versteckt sich auch eine Verbesserung für CarPlay.

Die CarPlay-Software selbst wird gepflegt, aber in größeren Zeitspannen. In der 1. Beta von iOS 10.3, gestern ausgegeben, hat Apple sinnvolle Kosmetik an der CarPlay-Oberfläche betrieben. Die bisherigen Anzeige-Icons für Uhrzeit und Mobilfunknetz werden auf dem Display in die linke untere Ecke verfrachtet.



Darüber ist jetzt eine neue App-Ansicht zu finden, die Platz für drei App-Icons vorhält. Das obere Icon zeigt die aktuell geöffnete App an, die beiden unteren zeigen die letzten beiden Apps an, die verwendet wurden. Auf dem Homescreen werden die drei zuletzt verwendeten Apps derart präsentiert.

Weniger Ablenkung für den Fahrer

Vorteil: weniger Ablenkung für den Fahrer, wenn er hin- und herswitchen möchte. Schnelle Fingertipps reichen somit. Auch der Musik-App hat Apple in CarPlay eine bessere Handhabung spendiert. Ein eigener Screen für „Nächster Song“ gehört ebenso dazu wie der bessere Zugriff auf Alben (Foto: 9to5mac).