iOS 10.3: Apple möchte auf Nutzerdaten aus iCloud zugreifen

Wer die iOS 10.3 Beta 1 lädt, muss die Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren.

Diese hat Apple übearbeitet. Entwickler werden nach dem Laden bzw. vor der endgültigen Installation von iOS 10.3 mit einer Bildschirmanfrage konfrontiert. Neben den bisher bekannten Diagnose- und Nutzungsdaten möchte Apple zur Verbesserung seiner Dienste mit iOS 10.3 jetzt auch Zugriff auf iCloud-Daten erhalten.

Unter soll die Weiterentwicklung von Siri davon profitieren. Weitere Details, was genau von den iCloud-Daten ausgewertet wird, sind nicht bekannt. Wichtig zu wissen: Apple lässt aber auch die Möglichkeit offen, den Haken zur Zustimmung nicht zu setzen.

Einen Zwang, iCloud-Daten bereitzustellen, gibt es also nicht. Generell gilt bei allen Daten, die Apple gern zur Verbesserung seiner Systeme nutzen möchte: keine Zustimmung, kein Datenzugriff. Somit entscheidet Ihr selbst, was Ihr Apple bereitstellen wollt – und was nicht.