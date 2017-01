IcePhone: 7 Plus übersteht 13 Stunden in russischem Fluss

Wie wasserdicht ist das iPhone 7 wirklich? Ein Russe hat es auf die harte Tour ausprobiert.

Der Mann aus Jakutsk versenkte sein 7 Plus versehentlich beim Eisfischen auf dem Grund eines zugefrorenen Sees. Das Apple-Handy fiel in eines der Löcher, die zum Fischen in das Eis gebohrt werden. Retten ließ es sich zunächst nicht mehr. Der „ehemalige“ iPhone-Besitzer ging nach Hause – wollte aber noch nicht aufgeben.

Am nächsten Tag kam er zurück – mit einem Freund, einem erfahrenen Eis-Taucher. Der Taucher, ein Mann namens Fedor, brauchte drei Versuche – dann hatte er das „IcePhone“ aus dem 4 Grad kalten Wasser gefischt.

Ergebnis: Das 7 Plus ist tatsächlich extrem hart im Nehmen. Nach 13 Stunden im eiskalten russischen Wasser funktionierte es tadellos, nur der Batteriestand war von geschätzten 35 Prozent auf 19 Prozent gesunken. Wir finden: Mit diesem Verlust lässt sich leben. Ein kleines Video von der Rettungsaktion seht Ihr hier bei Instagram.

Eigentlich nur 30 Minuten wasserdicht

Apple bezeichnet das iPhone 7 und 7 Plus nicht explizit als komplett wasserdicht. Es erfüllt die Norm IP67, übersteht damit 30 Minuten in einer Tiefe von einem Meter. Von 13 Stunden in russischem Eiswasser war aber nie die Rede. Woran man sieht: Kälte konserviert…

(Via AppleInsider)